Plus de 1,6 M$ pour 18 initiatives de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour soutenir les personnes aînées, le gouvernement du Québec consacre 1 620 000 $ au renouvellement de l'aide financière accordée pour la réalisation de 18 initiatives dans la région de la Montérégie, dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, a fait cette annonce aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. Cette somme provient de l'investissement de 10,8 millions de dollars annoncé le 21 mars dernier pour le renouvellement de l'aide financière accordée pour la réalisation de 122 initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité à travers le Québec.

Cette somme assurera, pour les deux prochaines années, le maintien en poste de travailleurs de milieu qui accompagnent et orientent les personnes aînées vers les ressources communautaires et institutionnelles offrant des solutions, notamment contre l'isolement, la maltraitance et l'intimidation.

« Notre gouvernement considère les personnes aînées comme une richesse pour le Québec, ce dont témoigne notre volonté de les soutenir. Par ailleurs, les organismes communautaires et les travailleurs de milieu sont essentiels. Solidement ancrés dans leur communauté, ils connaissent les besoins des aînés et sont donc en mesure de bien les accompagner, au quotidien, dans leurs milieux de vie. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur des partenaires aussi engagés, car ensemble, nous redonnons aux personnes aînées le pouvoir de faire des choix qui favorisent leur mieux-être. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

« Je me réjouis que 16 organismes de la région de la Montérégie puissent continuer à bénéficier d'une aide financière gouvernementale pour maintenir en poste les travailleurs de milieu qui accompagnent quotidiennement les personnes aînées de notre communauté. Je les remercie pour leur engagement envers nos concitoyens plus âgés. Le soutien qu'ils leur offrent est inestimable et contribue grandement à améliorer leur qualité de vie. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Chacun des organismes suivants recevra 90 000 $ :

Horizon Soleil ? Table de concertation en prévention des toxicomanies et en promotion de la santé de la région d' Acton ,

,

Sourire sans Fin,



Centre d'action bénévole de Sutton ,

,

Centre communautaire des aînés de Longueuil ,

,

AQDR, section Valleyfield-Suroît,



Centre d'action bénévole de Boucherville ,

,

Entre Ailes Sainte-Julie,



Club FADOQ Saint-Jude,



La cellule Jeunes et Famille de Brome-Missisquoi,



Centre d'action bénévole de Bedford et environs inc.,

et environs inc.,

Centre d'action bénévole de la Frontière,



Centre communautaire multiservices Un coin chez nous 1983,



Centre d'action bénévole du grand Châteauguay,



Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES),Réseau Sentinelle Champlain;

et Soulanges (GRAVES),Réseau Sentinelle Champlain; Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud recevra 270 000 $ pour trois projets;

Le programme ITMAV rend possible l'embauche de travailleurs de milieu par les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité.

Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/itmav/Pages/index.aspx

