Postes Canada commémore la Charte canadienne des droits et libertés et le rapatriement de la Constitution avec un nouveau timbre







Ce timbre est le deuxième d'un jeu de 10 célébrant des moments marquants des 50 dernières années à l'occasion des 150 ans du Canada

OTTAWA, le 3 mai 2017 /CNW/ - Seul un pays pacifique peut obtenir sa pleine indépendance par la simple signature d'un document devant des milliers de citoyens débordant d'enthousiasme et célébrant au son d'une fanfare : C'est ce qu'a fait le Canada, lorsqu'il a rapatrié sa Constitution.

Postes Canada commémore ce moment historique avec un timbre qui a été dévoilé aujourd'hui sur la Colline du Parlement en la présence de la très honorable Beverley McLachlin, C.P., juge en chef du Canada.

L'indépendance constitutionnelle acquise lors d'une cérémonie historique

Le 17 avril 1982, sur les marches de la Colline du Parlement, la reine Elizabeth II a signé la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 devant des milliers de Canadiens qui s'étaient alors rassemblés malgré la pluie. Par ce geste, le Canada est devenu seul maître de sa Constitution. Il pouvait maintenant la modifier sans demander le consentement du Parlement britannique. Une Charte canadienne des droits et libertés protégeant les droits et libertés fondamentaux qui nous sont chers y avait alors été incorporée.

Aujourd'hui, 35 ans plus tard, la Charte est toujours le symbole national le plus important pour les Canadiens, selon Statistique Canada. Pour toutes ces raisons, Postes Canada, le conteur du Canada de par son programme de timbres-poste national, commémore fièrement le rapatriement de la Constitution et la Chartre avec un timbre spécial.

De précieux droits

La Charte garantit aux Canadiens des droits et libertés, dont la liberté d'expression, de religion, de pensée, de la presse, de circulation, d'association et de réunion. Elle consacre aussi aux citoyens le droit de vote, de se présenter à une élection, le droit à un procès équitable, à la sécurité et au respect de leur vie privée, et protège d'importants droits linguistiques. De plus, elle confère à toute personne au Canada le droit de ne pas faire l'objet de discrimination par le gouvernement, notamment sous le motif de la race, de la religion, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, du sexe, de l'âge ou de la déficience physique ou mentale.

Une vidéo mettant en vedette l'ancien premier ministre Jean Chrétien, qui a dirigé les négociations qui ont mené au rapatriement de la Constitution et à la création de la Charte, l'ancien juge de la Cour suprême du Canada Michel Bastarache et Linda Cardinal, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques à l'Université d'Ottawa, se trouve sur postescanada.ca/150canada.

Ce timbre est le deuxième d'un jeu de 10 célébrant des moments marquants des 50 dernières années à l'occasion des 150 ans du Canada. Ils sont les premiers timbres dans l'histoire de Postes Canada à avoir la forme d'une feuille d'érable, l'emblème de notre nation. La première vignette, qui est consacrée à Expo 67, a été dévoilée à Montréal le 27 avril par Moshe Safdie, l'architecte de renommée internationale qui a conçu le célèbre complexe résidentiel Habitat 67 illustré sur le timbre. La prochaine figurine sera dévoilée demain, le jeudi 4 mai, dans une vidéo sur postescanada.ca/150canada.

À propos du timbre

Chacun des 10 timbres PermanentsMC (régime intérieur) est découpé à l'emporte-pièce en forme de feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six couleurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont offertes en carnet de 10 (4 millions de timbres). Il est également possible de se procurer un feuillet gommé de 10 vignettes comportant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000 feuillets). Un jeu de dix plis Premier Jour officiels, un par motif et chacun portant la mention « OTTAWA ON », s'inscrira aussi dans cette émission (10 000 jeux). Les timbres ont été conçus par Roy White et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et imprimés par le groupe Lowe?Martin.

