Le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de GQ a été décerné au Chef Nobu

NEW YORK, le 3 mai 2017 /CNW/ - Le Chef Nobu Matsuhisa a remporté le prestigieux Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de GQ lors de la cérémonie de remise de prix de la British GQ Food & Drink de 2017. Cette distinction inspirante est offerte 23 ans après l'inauguration du premier restaurant Nobu à New York.

La source d'inspiration du premier restaurant Nobu demeure au coeur du groupe aujourd'hui. Une attention particulière a été portée sur une qualité exceptionnelle, un service remarquable, un concept charismatique et une passion et un désir fervents d'offrir une expérience mémorable à nos hôtes. L'objectif original a été de créer un endroit agréable à New York pour savourer des bons repas entre amis et c'est bien différent de ce qu'est devenu le groupe aujourd'hui; un restaurant qui a révolutionné l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration.

Chef Nobu, Robert DeNiro et Meir Teper ont maintenu une étroite amitié et un partenariat depuis la création de Nobu. En 2015, les actionnaires ont accueilli M. James Packer en tant que partenaire et visionnaire collaboratif pour les prochaines décennies.

Les partenaires ont voyagé partout dans le monde, ce qui a profondément eu une influence sur leur vie et alimenté leur carrière en tant qu'artistes, restaurateurs et entrepreneurs. C'est à partir de cette expérience qu'est issue la création de Nobu Hotels and Residences en 2009. La mise en oeuvre d'une plateforme axée sur l'hospitalité a été la vision qui a guidé la création d'une combinaison unique et un équilibre parfait de luxe, de plaisir, d'art et de théâtre.

Nobu est désormais un empire mondial du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sur 5 continents et compte 32 restaurants et 12 hôtels. La chaîne d'hôtel comprend Nobu Hotel Caesars Palace, Nobu Hotel City of Dreams et l'inauguration cette année de Nobu Hotel Miami Beach et Nobu Ryokan Malibu. L'inauguration d'autres hôtels cette année et l'an prochain est prévue à Ibiza, à Londres, à Marbella, à Riyad et par la suite dans les villes de Chicago, Los Cabos, Toronto et Bahreïn.

Les réunions et événements organisés dans les hôtels et restaurants Nobu ont permis aux entreprises et autres groupes sociaux d'organiser des événements uniques. Que ce soit une vedette qui célèbre son anniversaire au Nobu Villa à Las Vegas, ou pour accueillir des groupes des secteurs financiers et pharmaceutiques, ou pour lancer des spectacles ou autres événements de marque au Nobu Hotel Miami Beach, nos équipes continueront de s'efforcer pour vous offrir des expériences VIP sur mesure mémorables pour tous nos hôtes.

