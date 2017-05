Donner des ailes à une bonne cause - Premier vol nord-américain avec passagers de l'avion CS300 au profit de la Société pour les enfants handicapés du Québec







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 8 mai prochain, un groupe de généreux donateurs, d'enfants vivant avec un handicap et d'employés de Bombardier participeront au premier vol avec passagers en Amérique du Nord d'un avion CS300. Toutes les sommes amassées lors de cette activité-bénéfice unique seront remises à la Société pour les enfants handicapés du Québec (SEHQ).

«?Nous sommes enchantés de collaborer avec Bombardier dans le cadre de cette initiative novatrice, a souligné Jean R. Fabi, porte-parole de la SEHQ. En plus de contribuer de façon importante au financement de nos activités pour une septième année consécutive, cet événement fera vivre une expérience inoubliable à un groupe d'enfants handicapés.?»

« Bombardier est très fière de s'associer de nouveau à la Société pour les enfants handicapés du Québec pour organiser ces vols historiques, a déclaré M. Pierre Beaudoin, président exécutif du conseil d'administration de Bombardier. Cette cause est importante pour nos employés, pour nos partenaires et pour nous. Grâce aux sommes amassées, la SEHQ offrira à des centaines d'enfants l'expérience d'un camp d'été adapté à leurs besoins et à leurs parents et proches aidants un moment de répit bien mérité. »

L'activité débutera en matinée à Montréal. Pour le vol inaugural, des enfants vivant avec un handicap accompagneront des employés de Bombardier ayant contribué à la conception et à la fabrication du C Series à bord d'un avion gracieusement prêté pour l'occasion. Ils décolleront de l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et survoleront les environs de Montréal, tout en apprenant à mieux connaître l'avion.

Peu de temps après, un second vol reliant Montréal à Québec accueillera des passagers ayant chacun déboursé 1?000 $ au profit de la SEHQ pour l'achat de leur billet. Un repas convivial leur sera servi à l'Aéroport international Jean-Lesage avant leur vol de retour vers Montréal en après-midi.

Air Canada collaborera aussi au succès de cet événement en tant que partenaire majeur avec une contribution de 25?000 $ à la Société pour les enfants handicapés du Québec.

Vidéo : http://www.apogeesc.com/sehq_cs300

À propos de la Société pour les enfants handicapés du Québec

Depuis sa fondation en 1930, la Société pour les enfants handicapés du Québec accompagne les jeunes vivant avec un handicap dans la réalisation de leurs rêves. Elle appuie également les parents dans leurs efforts à apporter toute l'aide, l'attention et le soutien dont leur enfant a besoin. Plus de 10?000 personnes ont pu bénéficier du soutien de la Société pour les enfants handicapés du Québec grâce à ses différents services : le Camp Papillon, le Camp les Bosquets, le Camp St-Pat's, la Garderie Papillon, la Résidence Papillon, le Camp de jour Papillon, le Centre de Stimulation et le Carrefour Papillon. www.enfantshandicapes.com

À propos des avions C Series

Les avions C Series sont les seuls avions optimise?s pour le segment de marche? des appareils de 100 a? 150 places, ce qui est a? la base de leur proposition e?conomique et de leurs performances exceptionnelles, ouvrant de nouvelles possibilite?s à l'exploitation d'avions monocouloirs. Les avions C Series sont construits par la Socie?te? en commandite Avions C Series, filiale du secteur d'activite? Bombardier Avions commerciaux de Bombardier inc.

