Cominar réitère son engagement environnemental

QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Cominar poursuit ses investissements en développement durable au sein de son portefeuille immobilier et contribue à la réduction de son empreinte environnementale.

Cominar croit fermement au développement durable et fait rayonner ses investissements afin de réduire l'empreinte carbone de son portefeuille immobilier. Notamment, bon nombre de ses propriétés ont reçu des prix et des certifications environnementales au fil des ans et diverses innovations sont intégrées dans la gestion quotidienne de ses immeubles. « Que ce soit des initiatives visant la réduction de la consommation de l'eau, la rétention des eaux de pluie, la réduction de la consommation énergétique, un programme d'entretien préventif, la gestion de la qualité de l'air, gestion des matières dangereuses, gestion de nettoyage écologique, la réduction de la consommation de papier, le tri à la source pour la récupération des matières plastiques, verres, cartons, métaux et résiduelles, la gestion des huiles usées et son implication au sein d'Éco Entreprise Québec (ÉEQ) pour ne nommer que ces initiatives écoresponsables mises en place. Cominar encourage également depuis plusieurs années l'utilisation des vélos en aménageant des espaces faciles d'accès, sécuritaires et à l'abri des intempéries et ce, pour les propriétés ciblées de notre portefeuille » clame Richard Nolin, vice-président opérations et stratégie commerciale de Cominar.

« De plus, nous avons débuté il y a quelques années l'ajout de bornes de recharges dans la majorité de nos centres commerciaux et nous avons créé le programme Roulez branché. Nous proposons à ce jour plus de 60 bornes de recharges installées sur l'ensemble de notre portefeuille bureaux et centres commerciaux. Nous faisons également partie du Réseau Flo et du trajet de la route verte du Québec. Nous souhaitons ainsi encourager l'utilisation de carburant vert et contribuer à la réduction de gaz à effet de serre (GES) » ajoute Johanne Leclerc, Vice-présidente opérations - centres commerciaux de Cominar.

Cominar entend poursuivre sa contribution à réduire son empreinte environnementale de même que celles de ses clients et des visiteurs qui fréquentent ses propriétés.

