Le SPUQO appuie unanimement la plainte de négociation de mauvaise foi déposée par son comité de négociation







GATINEAU, QC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, lors de leur assemblée générale annuelle, les membres du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais ont adopté unanimement une résolution d'appui à leur comité de négociation qui a déposé, le 21 avril dernier, une requête en vertu de l'article 53 du Code du travail demandant au Tribunal administratif du travail (TAT) de statuer sur la mauvaise foi de l'employeur dans le cadre de la négociation actuelle.

« Depuis 21 mois, nous tentons de nous entendre avec un employeur qui ne fait pas preuve de diligence et qui multiplie les fausses promesses de déposer ses offres globales. De notre avis, celui-ci n'a pas démontré son désir d'en arriver rapidement à une entente en refusant de déposer ses offres globales. Contre toute logique, il nous demande même d'abandonner toutes nos demandes sur les clauses normatives sans nous divulguer celles ayant des incidences monétaires », de déplorer Louise Briand, présidente du SPUQO.

« Pour la première fois de son histoire, la direction de l'UQO a confié le mandat de négocier à un cabinet d'avocats externes à l'institution. Nous sommes alors en droit de nous demander si la mauvaise foi de l'employeur est liée à la porte-parole patronale, Isabelle Carpentier-Cayen ou au refus obstiné de Denis Harrisson, recteur de l'UQO, de donner un réel mandat à son comité de négociation pour en arriver à un règlement », de conclure madame Briand.

Sans contrat de travail depuis le 1er mai 2015, le SPUQO compte environ 250 membres affiliés à la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

