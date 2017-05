« Vision du patrimoine 2027 » : Louis Lessard stupéfait de la proposition de la Ville de Québec







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Indigné par la proposition mise de l'avant par la Ville de Québec dans son document d'orientation Vision du patrimoine 2027, Groupe Lessard invite celle-ci à supprimer les orientations concernant sa propriété, soit l'ancienne église Saint-Coeur-de-Marie.

Le 2 mai 2017, la Ville de Québec publiait son document d'orientation Vision du patrimoine 2027, dans lequel elle présentait la piste d'action suivante : «Tenue d'un concours d'idées en architecture pour la reconversion de l'église Saint-Coeur-de-Marie». Sachant que le Groupe Lessard est propriétaire du terrain sur lequel est située l'ancienne église au 530 Grande Allée, on ne peut que se surprendre et rester sans voix devant cette annonce de la Ville de tenir une compétition sur un immeuble qui n'est pas le sien, le tout sans consulter et aviser au préalable le propriétaire, M. Louis Lessard.

Répétant les propos du maire de Québec en marge de la présentation de Vision du patrimoine 2027, à savoir que l'application de ce document d'orientation se fera «en concertation avec les acteurs du milieu», M. Lessard ne peut qu'être sceptique. «Le manque de transparence et de respect de la Ville envers les promoteurs est sans précédent dans ce dossier», déplore le propriétaire de l'entreprise familiale.

Il est opportun de rappeler que le Groupe Lessard a participé le 14 mars dernier à la Consultation publique relative au projet de Règlement modifiant le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire (PPU), celui-ci prévoyant unilatéralement l'inclusion de Saint-Coeur-de-Marie au Programme d'acquisition d'immeubles de la Ville, en plus d'imposer plusieurs critères de sauvegarde.

Après avoir présenté plus d'une dizaine de versions différentes du projet au cours des sept dernières années et avoir collaboré avec un nombre important de professionnels des secteurs de l'ingénierie, de l'architecture et de la construction immobilière, Groupe Lessard demeure perplexe face à l'illusion de la Ville de réaliser une construction à moindres coûts, vu l'état du bâtiment et des difficultés au niveau technique. Dans l'éventualité où la Ville allait de l'avant, elle devra débourser un minimum de 8M$ afin d'effectuer une mise à niveau de l'immeuble, investissements qui devront nécessairement être consentis avec l'argent des contribuables, ces derniers peinant déjà à acquitter leurs taxes foncières.

Même son de cloche chez les restaurateurs, hôteliers et commerçants du Vieux-Québec ayant affirmé sans équivoque leur volonté à ce que la Ville de Québec permette la réalisation du projet de Groupe Lessard qui contribuerait à dynamiser le quartier de la Grande-Allée.

Non seulement la Ville de Québec fait la sourde oreille au Groupe Lessard, n'ayant jamais manifesté l'intérêt à se porter acquéreuse du 530 Grande-Allée, mais cette dernière fait fi des préoccupations exprimées par les citoyens lors de la consultation publique, ceux-ci souhaitant la réalisation prochaine d'un projet domiciliaire à l'emplacement de Saint-Coeur-de-Marie.

En conséquence, Louis Lessard exhorte la Ville de Québec à régler ce dossier, soulignant la bonne foi de son organisation à réaliser un projet d'une grande qualité en matière d'architecture et de développement durable au bénéfice des citoyens et citoyennes de Québec, projet qui a été commandé au Groupe Lessard par la Ville de Québec, rappelons-le.

Le Groupe Lessard détient une expertise considérable du secteur immobilier ayant réalisé plusieurs projets domiciliaires d'envergure qui ont obtenu de multiples reconnaissances. Le projet du 530 Grande-Allée soigneusement développé par le Groupe Lessard répond en tous points aux grandes orientations du PPU de la colline Parlementaire, soit d'accroitre la fonction résidentielle du secteur, de densifier le tissu urbain et d'assurer la pérennité du quartier historique et patrimonial du Vieux-Québec en proposant une construction novatrice qui reflète la modernité.

