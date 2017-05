Avis de convocation - Annonce concernant la protection et la réhabilitation des berges de la Ville de Percé







PERCÉ, QC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, convie les représentants des médias à une importante annonce concernant la protection et la réhabilitation des berges de la Ville de Percé. Il sera accompagné du maire suppléant de Percé, Magella Warren.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le jeudi 4 mai 2017



Heure : 14 h



Lieu : 142, route 132 Ouest

Percé (Québec) G0C 2L0

