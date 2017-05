Lancement du Projet d'éducation entrepreneuriale au cégep - Le PEEC







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les quinze cégeps qui se sont regroupés au sein du Projet d'éducation entrepreneuriale au cégep, le PEEC, ont décidé de mettre leurs ressources en commun afin de développer et partager leur expertise dans ce domaine. En encourageant les activités à valeur entrepreneuriale, tant scolaires que parascolaires, ces cégeps assument leur mission éducative tout en contribuant au développement socioéconomique régional, dans toutes les régions du Québec. Les jeunes et les adultes qui participent à ces activités développent leurs compétences entrepreneuriales. Ainsi ces cégeps contribuent au déploiement de la culture entrepreneuriale, en faisant la promotion des valeurs et des attitudes propres aux personnes entreprenantes. Ils se situent ainsi comme des pépinières d'entrepreneurs en devenir, en complémentarité avec les intervenants économiques.

La diversité des interventions des cégeps en ce domaine est remarquable : programme d'entrepreneuriat-études au Cégep Limoilou, codéveloppement pour entrepreneurs à La Zone entrepreneuriale du Cégep de Trois-Rivières, centre de formation et lieu de travail collaboratif pour entrepreneurs créatifs à Montréal - ICMTL, une initiative conjointe du Collège Dawson et du Cégep du Vieux Montréal - ne sont que quelques exemples de ce foisonnement. Grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, ces initiatives pourront être déployées plus largement jusqu'en 2019 pour la phase d'implantation. Complétant le dispositif déjà présent dans les Commissions scolaires ainsi que dans les universités, les cégeps peuvent désormais offrir une continuité d'expérience, tant pour les étudiants se destinant au marché du travail que pour ceux qui poursuivront leurs études supérieures à l'université.

Par exemple, Sarah-Jeanne Bouchard a bénéficié du programme du cégep Limoilou pour se lancer en affaires. Au début de la vingtaine, elle a déjà douze employés à la Bûche glacée de Beauport, son entreprise. Elle a déclaré au journal Mon Emploi1 : « Cela a été très motivant de parler avec des gens qui ont vécu des hauts et des bas. J'ai participé au concours Propulse ton idée d'affaires au Cégep Limoilou et j'ai gagné. J'ai pu rencontrer Dominique Brown de Chocolats Favoris, le leader dans mon domaine. » Ce soutien aux jeunes ne vise pas forcément à les transformer tous en entrepreneurs privés ou collectifs, mais à permettre l'apprentissage et la mise en oeuvre d'attitudes propres aux personnes entreprenantes, qui peuvent ensuite s'actualiser par la mise en place de projets ou par l'intrapreneuriat.

La volonté d'entreprendre des jeunes de 18 à 34 ans a augmenté de plus de 5 points entre 2015 (36,6%) et 2016 (42,2%), selon la Fondation de l'entrepreneurship. Les cégeps ont certainement la responsabilité d'appuyer ce mouvement et d'outiller ceux et celles qui, sous diverses formes et dans de nombreux domaines, souhaitent innover et transformer leurs rêves en réalisations concrètes.

http://peec.profweb.ca

SOURCE Cégep Limoilou

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 15:00 et diffusé par :