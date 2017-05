55 000 étudiants visés - 15 cégeps s'unissent pour le développement de l'entrepreneuriat







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - En conférence de presse cet après-midi à Québec, 15 cégeps ont annoncé qu'ils s'unissent pour développer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes du Québec en mettant sur pied le Projet d'éducation entrepreneuriale au cégep (PEEC). Regroupant plus de 55 000 étudiants de presque toutes les régions du Québec, ces 15 cégeps participeront à la création d'une nouvelle vague d'entrepreneurs qui soutiendront le développement du Québec. Ils font le pari que les initiatives entrepreneuriales développées dans chacune de régions contribueront aussi à donner du sens aux études et favoriseront la persévérance et la réussite scolaire. Inédit à l'enseignement supérieur au Québec, ce réseau collégial est soutenu financièrement par le gouvernement québécois.

Bien que certaines actions visant à promouvoir l'entrepreneuriat existent déjà dans le réseau collégial, le projet initié par les cégeps Dawson, Limoilou et Vieux Montréal, et auquel ils ont consacré temps et argents dès 2012, est aussi le premier à proposer une approche intégrée du développement de valeurs entrepreneuriales responsables. En fait, l'entrepreneur responsable mise sur des pratiques de gestion contribuant positivement à la société et ayant un impact minimal sur les citoyens et leur environnement. Ce nouveau réseau de 15 cégeps permet aussi un continuum entrepreneurial essentiel primaire-secondaire-collégial-universitaire au Québec. Beaucoup de belles initiatives étant déjà réalisées à ces autres niveaux d'enseignement.

Des catalyseurs de développement économique

« En compilant les entrepreneurs émergents de 2013 à 2015, nous constatons que l'un des groupes d'âge les plus actifs est celui des jeunes de 18 à 24 ans. Le Québec se situe en tête de liste des pays tirés par l'innovation sur ce groupe d'âge. » selon le rapport 2015 du Global Entrepreneurship Monitor.

Des cégeps qui préparent la relève entrepreneuriale

Chacun des 15 cégeps de ce nouveau réseau dédié à cette industrie créative qu'est l'entrepreneuriat déploie, à sa manière, le soutien et l'émulation qu'il entend apporter à ses étudiants et à sa collectivité. En voici quelques exemples.

CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Sur ses campus d'Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue veille au développement entrepreneurial en offrant le programme Techniques de comptabilité et de gestion ou en abordant des aspects de l'entrepreneuriat en Technologie forestière, en Technologie de la mécanique industrielle, en Technologie de l'électronique industrielle et en Techniques de l'informatique ainsi que dans l'AEC en Gestion de l'entreprise agricole. Trois clubs entrepreneurs et des projets entrepreneuriaux sont aussi mis en oeuvre par les étudiants.

CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

Plusieurs activités reflètent bien la culture entrepreneuriale beauceronne. Les étudiants participent au concours nord-américain National Titan JA Virtual Competition, qu'une équipe a d'ailleurs gagné en 2016. En comptabilité et gestion, la fibre entrepreneuriale des étudiants est sollicitée par la création de minientreprises. En design d'intérieur et en Arts visuels, les étudiants sont sensibilisés à leur éventuel statut d'entrepreneurs. Les AEC Gestion d'entreprises agricoles et Inspection en bâtiment intègrent le savoir-faire entrepreneurial.

CÉGEP LIMOILOU

Le programme parascolaire Entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou s'inspire de la formule Sport-études et est offert à l'ensemble des étudiants via deux profils : le profil Découverte pour s'initier au métier d'entrepreneur et le profil Engagement pour concrétiser son projet d'affaires. Dès l'automne 2017, le programme intégrera un volet Business Academy pour favoriser l'apprentissage de l'anglais en entrepreneuriat.

COLLÈGE MONTMORENCY

Offrant des programmes de formation intimement liés à la gestion, au commerce, à l'administration et à la comptabilité ainsi que des activités diversifiées, le Collège veut favoriser chez ses étudiants l'intégration d'habiletés touchant l'entrepreneuriat. Parmi les initiatives, mentionnons la mise sur pied d'une entreprise d'entraînement pédagogique (EEP) qui permet à plus de 200 étudiants d'apprendre dans un contexte réel les rouages d'une entreprise; la foire de l'entrepreneuriat; le concours de sensibilisation à l'entrepreneuriat.

CÉGEP DE L'OUTAOUAIS

Prévu pour septembre 2018, notre projet d'incubateur d'entreprises vise à rallier tous les partenaires pour favoriser le développement de la culture entrepreneuriale, de l'innovation et de la recherche au Cégep et dans toute la communauté de l'Outaouais. Notre objectif est de soutenir les projets d'entrepreneuriat de notre communauté étudiante et des autres citoyennes et citoyens de l'Outaouais.

CÉGEP DE RIMOUSKI

Le Cégep a depuis longtemps de l'intérêt pour l'entrepreneuriat. La Techniques de l'administration est bien implantée, le Club entrepreneurs étudiant est dynamique et la communauté d'enseignants mène des projets année après année. Depuis 2013, le Cégep collabore avec les organismes du milieu au Défi Dragon Un projet d'entrepreneuriat-études a vu le jour en 2014 « Vers le développement d'une culture entrepreneuriale et de l'esprit d'entreprendre ».

CÉGEP DE ST-FÉLICIEN

L'éducation entrepreneuriale s'est inscrite dans plusieurs activités telles le premier prix remporté par une équipe d'étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion à la finale régionale du concours Découvre ton idée « Affaires »; l'organisation de la première édition du concours en entrepreneuriat et développement durable destiné aux finissants en Techniques du milieu naturel; la participation à « La Grande Rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone » et la présentation éclair d'affaires de deux projets innovants.

COLLÈGE SHAWINIGAN

L'entrepreneuriat est au coeur des priorités du Collège, qui a élaboré son premier plan triennal en entrepreneuriat à l'hiver 2017. Plusieurs initiatives sont mises sur pied à cet effet, notamment le développement de la Zone Entreprendre, des activités de sensibilisation, le développement d'une école-entreprise avec tenue de livres, des cercles d'innovation pédagogique, des activités de reconnaissance et une semaine de l'entrepreneuriat afin de faire monter la fièvre entrepreneuriale dans le Collège.

CEGEP DE SAINT-JEROME

Le Cégep souhaite réaffirmer son rôle de leader en entrepreneuriat au sein des Laurentides. Pour ce faire, il compte consolider son Club entrepreneurial - déjà reconnu pour son dynamisme - et créer de nouvelles opportunités entrepreneuriales telles le projet lié à l'éducation de la littératie financière, l'organisation d'activités entrepreneuriales arrimées à l'industrie locale tout en favorisant l'engagement des étudiants lors d'événements régionaux reliés à l'entrepreneuriat.

CÉGEP DE SHERBROOKE

Le volet entrepreneurial du Cégep comprend les activités de C3 Estrie, une entreprise-école qui regroupe des jeunes entrepreneurs de tous les secteurs d'activité ainsi que plusieurs initiatives réalisées dans les programmes d'études. Celles-ci permettent aux étudiants de développer leurs compétences entrepreneuriales et d'acquérir de l'expérience dans leurs domaines d'études, notamment en graphisme, en agriculture, en bureautique, en santé animale, en administration, dans le domaine du génie et des arts.

CÉGEP DE SOREL-TRACY

Au Cégep de Sorel-Tracy, les étudiants visés pourront étudier dans une entreprise-école en Techniques de comptabilité et de gestion, développer une équipe « entrepreneuriale » afin d'appuyer les enseignants dans leurs projets, participer à des activités entrepreneuriales diverses dans l'année (Semaine entrepreneuriale, Mashup, etc.) et faire du maillage entrepreneurs/Collège.

CÉGEP TROIS-RIVIÈRES

L'entrepreneuriat prend plusieurs formes à Trois-Rivières. L'entreprise-école Vision C3R met en action des étudiants provenant de différents programmes. Le personnel enseignant s'implique au sein d'un groupe d'innovation en pédagogie entrepreneuriale et contribue à des rencontres de concertation regroupant différents acteurs du cégep. De plus, la formation continue et les services aux entreprises accompagnent les entrepreneurs par des formations adaptées, des groupes de codéveloppement et du mentorat.

CÉGEP DE VICTORIAVILLE

Le Cégep de Victoriaville est présentement en période d'analyse et de préparation. Une ressource professionnelle a été dégagée pour répertorier les projets et les activités en lien avec l'entrepreneuriat qui existent déjà au Cégep. À première vue, 450 étudiantes et étudiants issus des programmes techniques en agriculture, en ébénisterie et en comptabilité seraient plus particulièrement visés.

CEGEP DU VIEUX MONTRÉAL

Le Cégep du Vieux Montréal détient différentes expertises relatives à l'entrepreneuriat éducatif. Les journées entrepreneuriales offrent des conférences et des ateliers s'étendant sur trois jours. Des ateliers sur le plan d'affaires et le concours « Mon projet d'affaires » offrent aux étudiants de tous les programmes la possibilité de développer leurs idées d'entreprise et d'obtenir des bourses.

DAWSON COLLEGE

Parmi tous les impressionnants projets soumis à la compétition OSEntreprendre cette année, le projet entrepreneurial de Sandrine Carle-Landry's, le Refus global now a été retenu pour la compétition régionale. Refus global now est un média indépendant ainsi qu'une boîte de production. À travers les médias sociaux, le projet vise la création de contenus médias qui couvrent des enjeux sociaux et des actualités habituellement absents dans les médias traditionnels.

Des projets communs

Par ailleurs, le Cégep du Vieux Montréal en collaboration avec le Collège Dawson, a développé une AEC en Entrepreneuriat créatif offerte prochainement. De plus, les deux collèges développent présentement un espace d'incubation nommé IC Montréal où seront donnés les cours de l'AEC et où sera offerte une programmation parascolaire ouverte à toute la communauté.

