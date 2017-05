5 500 étudiants visés - Le Cégep Limoilou se joint au PEEC pour créer une nouvelle vague d'entrepreneurs au Québec!







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Cégep Limoilou est fier d'annoncer qu'il fait partie des 15 cégeps qui ont tenu une conférence de presse cet après-midi concernant la mise sur pied du Projet d'éducation entrepreneuriale au cégep (PEEC). Ces 15 cégeps se concertent pour mettre leurs ressources en commun en matière d'éducation aux valeurs entrepreneuriales et de développement des compétences entrepreneuriales, de manière à faire connaître et à partager les meilleures pratiques en ce domaine. Ce sont donc quelque 5 500 étudiants de notre Cégep qui se joignent quelque 50 000 étudiants de presque toutes les régions du Québec dans ce projet ambitieux visant à former une nouvelle vague d'entrepreneurs pour soutenir le développement du Québec !

À propos du programme parascolaire Entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou

Inspiré du concept Sport-études qui a fait ses preuves et offert à tous les étudiants depuis 2013, le programme parascolaire Entrepreneuriat-études du Cégep Limoilou permet aux étudiants participants de considérer l'entrepreneuriat comme un choix de carrière possible. Il leur donne également les outils et l'accompagnement nécessaires pour lancer leur propre entreprise s'ils le souhaitent. Le programme comporte aussi un volet « responsable » qui approfondit les notions d'éthique et développe chez les futurs entrepreneurs la préoccupation de minimiser les impacts de leur entreprise sur l'environnement.

Pour le directeur général du Cégep Limoilou, Louis Grou, « ce programme d'activités parascolaires contribue à motiver les étudiants en donnant du sens à leurs apprentissages. Une piste novatrice pour contrer le décrochage et favoriser la réussite scolaire, le coeur de la mission du Cégep. »

Business Academy en 2017

À la rentrée 2017, le Cégep Limoilou ajoutera un volet « Apprentissage du langage d'affaires et culture anglophone » à Entrepreneuriat-études en complémentarité aux activités d'éducation entrepreneuriale. Les étudiants pourront participer à des activités en anglais pour se familiariser avec les « buzz words » tout en s'intéressant à la culture et aux valeurs de la « business » (startup, networking, APS, etc.). Ce projet de Business Academy pour favoriser l'apprentissage de l'anglais en entrepreneuriat bénéficie d'une subvention du Gouvernement du Québec de 51 215 $ pour son déploiement.

Le Cégep Limoilou est déterminé à faire de l'éducation entrepreneuriale un levier permettant au réseau collégial de soutenir la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat ainsi que la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec. Seul réseau entrepreneurial à l'enseignement supérieur, le PEEC permettra de mettre en place un continuum entrepreneurial primaire-secondaire-collégial-universitaire essentiel pour le Québec. Et le Cégep Limoilou est fier d'être un des instigateurs de ce projet porteur pour l'avenir du Québec.

Pour plus d'informations sur le PEEC : http://peec.profweb.ca.

