Le ministre Sébastien Proulx lance une vaste opération de révision des services éducatifs à l'enfance afin de répondre aux besoins des familles

QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour toujours mieux répondre aux besoins de garde des parents et assurer la pérennité du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a annoncé aujourd'hui une démarche de révision de l'offre de services éducatifs à l'enfance visant à répondre aux besoins des familles de toutes les régions du Québec.

En effet, à la lumière de l'information disponible grâce au guichet unique La Place 0-5 et des prévisions de naissances, on constate que différents territoires sont en déficit de places, en équilibre ou en surplus. C'est pourquoi le ministre entend mener un exercice de révision de l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance dans le but d'atteindre, à terme, un équilibre dans chacune des régions.

Pour y arriver, le ministère de la Famille procédera à un exercice d'adéquation entre l'offre et la demande actuelle dans l'ensemble des services éducatifs à l'enfance. Cet exercice s'appuiera sur l'expertise et la connaissance du terrain acquises par les comités consultatifs régionaux qui ont la responsabilité de conseiller le ministre en matière de gestion de l'offre des services de garde subventionnés. Pour les territoires en déficit, cet exercice pourra notamment conduire à de nouveaux appels de projets ciblés pour favoriser, par exemple, l'optimisation de places, ou à des devancements de projets. Pour les territoires en surplus, des mesures incitatives, sur une base volontaire, seront mises en place pour favoriser la reprise de certaines places.

Les comités devront aussi prendre en considération les autres services éducatifs pouvant être offerts sur un territoire, comme, par exemple, les classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, et émettre des avis au ministre sur leur déploiement futur. Ultimement, une meilleure offre permettra de mieux répondre aux besoins des parents, tout en assurant une complémentarité entre les différents services que sont les services de garde éducatifs à l'enfance et l'école.

« Après 20 ans de développement avec comme objectif principal de créer des places pour répondre aux besoins de garde des parents, le réseau des services de garde arrive à maturité. Afin d'assurer la pérennité de cet acquis social et d'assurer un équilibre dynamique répondant aux besoins des parents, la révision de l'offre des services éducatifs nous permettra de nous assurer que chacune des places sera disponible à la bonne place et d'atteindre les enfants qui ne fréquentent pas nos services. En garantissant la continuité des services éducatifs et en misant sur leur complémentarité, nous nous donnons les moyens de protéger leur qualité, en faveur du développement global de l'ensemble des enfants et de leur réussite éducative. »

Aujourd'hui, plus de 232 000 places subventionnées par le gouvernement du Québec sont offertes par les services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble des régions et environ 61 000 places donnant droit au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants sont offertes par les garderies non subventionnées.

Pour l'année scolaire 2016-2017, 188 classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé sont offertes sur tout le territoire.

Différentes interventions dans chacun des territoires seront possibles; elles s'appuieront sur les avis des comités consultatifs régionaux. Toutes les nouvelles places créées répondront à un réel besoin des parents dans chaque milieu.

