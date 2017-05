Les gouvernements du Canada et du Nunavut annoncent l'octroi d'un financement pour neuf projets d'infrastructures communautaires dans 19 collectivités







IQALUIT, le 3 mai 2017 /CNW/ - Les infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins uniques des collectivités du Nord. Les investissements dans les infrastructures vertes protègent l'environnement et appuient les débouchés économiques à l'échelle locale, ce qui va de pair avec l'amélioration du revenu familial, des possibilités d'emplois et de la qualité de vie pour les gens qui vivent et qui travaillent dans le Nord.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, est au Nunavut cette semaine pour rencontrer des dirigeants du territoire et des communautés afin de discuter de leurs priorités en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, le ministre Sohi s'est joint à l'honorable Joe Savikataaq, ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, pour annoncer l'octroi d'un financement conjoint de plus de 230 millions de dollars pour neuf projets dans 19 collectivités, afin d'améliorer la gestion des déchets solides, ainsi que les réseaux d'aqueduc et d'égout sur l'ensemble du territoire.

Cet investissement appuiera d'importants projets tels que l'augmentation de la capacité de stockage et l'amélioration du traitement de l'eau et de l'approvisionnement en eau à Arviat, à Chesterfield Inlet et à Sanikiluaq. À Kugaaruk et à Kimmirut, le financement servira à la conception et à la construction de meilleures infrastructures pour les eaux usées. Également, dans des communautés comme Grise Fiord, Gjoa Haven et Igloolik, on améliorera les sites d'enfouissement actuels dans le but d'améliorer la gestion des déchets et les services de recyclage. Une liste complète des communautés et des projets financés se trouve dans le document d'information connexe.

Le gouvernement du Canada fournit pour ces projets jusqu'à 30 948 435 $ dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et jusqu'à 141 574 759 $ dans le cadre du Fonds des petites collectivités (FPC). Le gouvernement du Nunavut fournira les 57 708 587 $ restants. Ces projets s'ajoutent aux projets du FEPTEU annoncés en septembre 2016, dans le cadre de l'entente bilatérale signée par le Canada et le Nunavut, ainsi qu'aux projets du FPC annoncés en février 2016 et en février 2017.

Une fois terminés, ces projets permettront d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'eau potable, de mieux protéger l'environnement en faisant en sorte que les systèmes de traitement des eaux usées répondent aux normes sanitaires et réglementaires modernes, ainsi que d'améliorer la capacité à gérer les déchets solides et les matières recyclables.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé de la population et l'environnement, tout en favorisant la croissance économique grâce à la création d'emplois. C'est pourquoi je suis fier de former un partenariat avec le gouvernement du Nunavut afin d'effectuer des investissements qui permettront de mettre en place des infrastructures modernes et efficaces pour l'approvisionnement en eau, la gestion des déchets et le traitement des eaux usées. Ensemble, nous allons créer les bonnes conditions pour assurer la croissance, un environnement sain et une qualité de vie élevée pour ceux et celles qui vivent et qui travaillent dans le Nord. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement favorise le développement de communautés saines au Nunavut et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec le gouvernement du Canada pour mettre en oeuvre la prochaine phase du financement fédéral pour les infrastructures. Notre objectif premier est de travailler avec le gouvernement du Canada pour veiller à ce que des investissements soient faits dans l'intérêt des Nunavummiuts. »

L'honorable Joe Savikataaq, ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut

Les gouvernements du Canada et du Nunavut allouent un financement conjoint de plus de 230 millions de dollars pour neuf projets d'amélioration d'infrastructures sur l'ensemble du territoire. Au total, 19 collectivités profiteront de ces projets. Les projets vont de travaux d'amélioration d'infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées jusqu'à l'amélioration de la gestion des déchets. Le financement fédéral est versé dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et du Fonds des petites collectivités (FPC).

Ces projets s'ajoutent aux projets du FEPTEU annoncés en septembre 2016, dans le cadre de l'entente bilatérale signée par le Canada et le Nunavut, ainsi qu'aux projets du FPC annoncés en février 2016 et en février 2017.

Projets au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées

Projet Collectivités visées Date de commencement prévue Travaux d'amélioration d'infrastructures liées à l'eau Chesterfield Inlet*

Arviat*

Sanikiluaq 1er avril 2017 Unité portative d'approvisionnement en eau potable pour contribuer à garantir la salubrité de l'eau potable, ainsi que d'autres mesures de soutien pour répondre aux préoccupations sur le plan de la qualité de l'eau. L'unité permettra de répondre aux besoins d'urgence des collectivités suivantes : Grise Fiord

Kimmirut

Pangnirtung

Arctic Bay

Cape Dorset

Chesterfield Inlet

Clyde River

Gjoa Haven

Igloolik

Qikiqtarjuaq

Naujaat

Sanikiluaq

Whale Cove 1er avril 2017 Travaux d'amélioration d'infrastructures liées aux eaux usées Kugaaruk

Kimmirut 1er avril 2018

* Veuillez noter que le financement pour les travaux d'améliorations d'infrastructures liées à l'eau à Arviat et à Chesterfield Inlet avait déjà été annoncé dans le cadre des projets du FEPTEU annoncés en septembre 2016. Cependant, ces projets sont maintenant regroupés avec ceux de Sanikiluaq à des fins de rentabilité et d'établissement de rapports.

Projets au titre du Fonds des petites collectivités

Projet Collectivités visées Date de

commencement prévue Amélioration de la station de traitement de l'eau afin : de répondre aux normes actuelles relatives à l'eau potable;

d'assurer le stockage d'eau pour les incendies et les cas d'urgence; et

de remplacer l'actuelle station de pompage. Resolute Bay 1er avril 2017 Améliorer le système de traitement des eaux usées en construisant une nouvelle station de traitement des eaux usées qui sera conforme aux exigences réglementaires concernant le traitement. Resolute Bay 1er avril 2019 Améliorer les sites d'enfouissement actuels afin d'y aménager : des cellules de retenue pour les métaux encombrants, les déchets dangereux et les déchets domestiques; et

des clôtures afin d'assurer un accès contrôlé et d'éviter ainsi le déversement illégal et inapproprié. Arviat

Clyde River

Grise Fiord

Resolute Bay 1er février 2017 Rankin Inlet

Kimmirut

Gjoa Haven

Taloyoak 1er avril 2017 Igloolik

Hall Beach

Whale Cove

Sanikiluaq 1er avril 2018 Améliorer le système d'approvisionnement en eau et le réseau d'égout afin de prévenir les fuites et le gel des conduites. Rankin Inlet 1er mars 2017

Le gouvernement du Canada offrira un financement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport appuyant le commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

offrira un financement de plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le transport appuyant le commerce, et les collectivités rurales et nordiques du . Afin de répondre aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, le Budget 2017 propose d'investir 2 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure.

Le Budget 2017 propose du financement fédéral pour construire et améliorer les infrastructures dans les communautés autochtones au moyen d'un investissement de 4 milliards de dollars.

