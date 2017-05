Un séisme traversera le Québec ce printemps







Le Bureau d'assurance du Canada invite les Québécois à monter à bord d'un simulateur de tremblement de terre

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation aux tremblements de terre, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) entamera une tournée du Québec au cours de laquelle les Québécoises et les Québécois seront invités à vivre une expérience hors du commun à bord de la Séismobile, un simulateur de tremblement de terre.

L'événement, qui en est à sa deuxième édition, se déroulera du 6 mai au 4 juin 2017, dans plusieurs villes et centres commerciaux du Québec, de La Malbaie à Gatineau. L'objectif principal de cette tournée est d'outiller le plus grand nombre de personnes, afin que chacun connaisse les gestes à poser si la terre se met à trembler. Rappelons qu'il y a tout de même en moyenne 450 tremblements de terre chaque année dans l'est du Canada et que la probabilité qu'un séisme important frappe le Québec existe.

Une expérience qui interpelle

Ainsi, celles et ceux qui feront l'essai de la Séismobile pourront expérimenter une secousse sismique d'une magnitude de 7,0 sur l'échelle de Richter pendant 30 secondes. Si, d'ordinaire, les séismes que l'on ressent au Québec sont de moindre envergure, la province a déjà connu un tremblement de terre aussi puissant que celui simulé par la Séismobile et c'est à cela qu'il faut se préparer.

Autant dire que si un tel séisme frappait le Québec, les pertes de vies et les conséquences financières seraient importantes, surtout si rien n'a été fait pour en atténuer l'impact. « À travers cette expérience, nous souhaitons expliquer aux gens qu'ils peuvent s'attendre à vivre quelque chose d'important si un séisme majeur se produisait, et qu'ils doivent apprendre à se protéger », explique Pierre Babinsky, directeur des communications et des affaires publiques au Bureau d'assurance du Canada.

Le BAC, qui commandite la Grande Secousse au Québec depuis ses tout débuts, recommande à chacun de se prêter à cet exercice international annuel de préparation aux tremblements de terre. Cette année, c'est le 19 octobre à 10h19 que tous les Québécois seront invités à se baisser, à s'abriter et à s'agripper.

Des partenaires engagés

En plus des municipalités et des centres commerciaux qui ont à coeur de faire de nos lieux de vie des endroits plus sécuritaires, la Croix-Rouge soutient également cette activité de sensibilisation au risque de tremblement de terre.

En première ligne lors de situations d'urgence, la Croix-Rouge salue cette initiative qui contribuera à ce que la population soit mieux préparée advenant un séisme au Québec. « La Croix-Rouge encourage toutes les familles à connaître les types d'urgence qui pourraient survenir dans leur collectivité, à établir un plan et à assembler une trousse qui leur permettra de subvenir à leurs propres besoins pendant 72 heures en cas d'évacuation ou de confinement », mentionne Claudie Laberge, directrice du Service de la gestion des urgences, Croix-Rouge canadienne, Québec.

Le BAC est heureux de pouvoir compter sur des partenaires aussi engagés.

Voici un aperçu des endroits où la terre tremblera :

Samedi 6 mai : Québec

Dimanche 7 mai : Québec

Lundi 8 mai : Québec

Mercredi 10 mai : Montréal

Jeudi 11 mai : Montréal

Vendredi 12 mai : Trois-Rivières

Samedi 13 mai : Sainte-Adèle

Lundi 15 mai : Dorval

Vendredi 19 mai : La Malbaie

Samedi 27 mai : Gatineau

Vendredi 2 juin : Galeries d' Anjou , Montréal

, Montréal Samedi 3 juin : Laval

Dimanche 4 juin : Laval

Pour accéder au calendrier complet et détaillé, veuillez cliquer ici.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada est l'association qui regroupe la majorité des assureurs de dommages au pays. Il offre différents services aux consommateurs afin de les informer et de les accompagner lors de la souscription de leurs assurances automobile et habitation, ou lors d'un sinistre.

