L'élection partielle provinciale â Sault Ste. Marie aura lieu le 1er juin 2017

TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Le directeur général des élections de l'Ontario, Greg Essensa, confirme que le décret de convocation des électeurs a été émis pour tenir une élection partielle provinciale dans la circonscription électorale de Sault Ste. Marie, le 1er juin 2017.

Le bureau du directeur du scrutin à Sault Ste. Marie sera ouvert au public à compter du le 4 mai 2017. Voici l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du scrutin

Sault Ste. Marie :

601, rue Queen Est

Sault Ste. Marie (Ontario)

P6A 2A6

Téléphone : 1-866-291-7967

Les citoyennes et les citoyens canadiens qui résident dans la circonscription électorale de Sault Ste. Marie et qui sont âgés d'au moins 18 ans le jour de l'élection peuvent voter. Pour faire ajouter leur nom à la Liste des électeurs, les électeurs ayant les qualités requises doivent présenter une pièce d'identité sur laquelle figurent leur nom et leur adresse résidentielle. Une liste détaillée des documents d'identification acceptés se trouve sur le site elections.on.ca.

Faits en bref

Une période d'interdiction de publicité politique commencera le 3 mai 2017 et prendra fin à 23 h 59 (heure de l'Est), le 9 mai 2017. Une deuxième période d'interdiction de publicité politique commencera à minuit (heure de l'Est), le 30 mai 2017, et prendra fin à 23 h 59 (heure de l'Est), le 1er juin 2017.

La période de déclaration des candidatures commencera le 11 mai 2017 et prendra fin à 14 h (heure de l'Est), le 18 mai 2017.

Les électeurs ayant les qualités requises peuvent voter par bulletin de vote spécial, soit en personne, au bureau du directeur de scrutin de Sault Ste. Marie, ou par courrier. Ils doivent demander leur trousse de vote par bulletin spécial au plus tard à 18 h (heure de l'Est), le 26 mai 2017. Les demandes peuvent être présentées sur elections.on.ca et au bureau du directeur du scrutin.

Le vote par anticipation commencera le 20 mai 2017 et sera possible jusqu'au le 26 mai 2017. Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts de 10 h à 20 h (heure de l'Est).

Le jour de l'élection est le 1er juin 2017. Les bureaux de vote le jour de l'élection seront ouverts de 9 h à 21 h (heure de l'Est).

La publication de sondages électoraux n'ayant pas été préalablement rendus publics est interdite entre minuit (heure de l'Est), le 31 mai 2017, et 21 h (heure de l'Est), le 1er juin 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums.

