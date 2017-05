Avis aux médias : BMO Marchés des capitaux accueille la 12e Conférence annuelle sur les marchés agricoles







L'événement regroupera des chefs de file des secteurs de l'agriculture, des protéines, de l'alimentation, des engrais, de la distribution au détail, de la restauration et des supermarchés

L'ancien représentant américain du commerce Michael Froman s'adressera aux participants

NEW YORK et MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux tiendra sa 12e Conférence annuelle sur les marchés agricoles (Farm to Market Conference) les 17 et 18 mai, au Grand Hyatt Hotel de New York. La conférence réunira des chefs de file des secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de la restauration et des intrants agricoles, ainsi que des investisseurs institutionnels de ces secteurs provenant du monde entier.

Le jeudi 18 mai, l'ancien représentant américain du commerce Michael Froman animera une présentation sur l'incidence du commerce sur le secteur agroalimentaire.

Les présentations des entreprises débuteront le mercredi 17 mai. De hauts dirigeants de plus de 90 des plus importantes entreprises des secteurs de l'agriculture, des engrais, de l'alimentation et des boissons, de la restauration et du commerce au détail discuteront des tendances qui se dessinent au sein de l'industrie :

Agrium (AGU)

Archer Daniels Midland (ADM)

Bunge (BG)

CF Industries (CF)

Denny's (DENN)

Ingredion (INGR)

Noodles & Company (NDLS)

Pilgrims' Pride (PPC)

Potash Corp. (POT)

Snyder's - Lance (LNCE)

- Lance (LNCE) SunOpta (STKL)

Sprouts Farmers Market (SFM)

Sysco (SYY)

Tyson Foods (TSN)

