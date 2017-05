Adomos réalise un excellent premier quadrimestre et apporte des précisions importantes sur le regroupement d'actions







PARIS, May 3, 2017 /PRNewswire/ --

Dans ses derniers communiqués, Adomos, qui a réalisé en 2016 un résultat net de près de 2 millions d'Euros, annonçait avoir passé un palier important au cours du dernier exercice et affichait sa confiance pour 2017. Elle confirme aujourd'hui que le 1er quadrimestre 2017 s'est révélé très dynamique et que l'exercice en cours devait lui permettre, dans la continuité de ce quadrimestre et pour la cinquième année consécutive, d'afficher une très forte progression de son résultat net. C'est dans ce contexte de croissance soutenue qu'Adomos a souhaité procéder au groupement de ses actions afin de faciliter l'entrée au capital d'investisseurs institutionnels (FCP, SICAV, Family Offices...), jusqu'ici freinés par la volatilité du cours. L'opération de regroupement / réduction de capital / division décidée par l'AGE du 3 Avril 2017 permettra de faire passer le nombre d'actions de 336 979 453 actuellement à 26 487 450 actions soit, techniquement, une opération d'attribution de 0,0786 (arrondi à 3 décimales) action nouvelle pour 1 action détenue.

Adomos apporte ce jour des précisions techniques complémentaires sur le déroulement de l'opération, notamment sur le calendrier du 9 au 10 mai qui tient compte de la réglementation boursière et des processus définis par les opérateurs de marché (Euronext et Euroclear).

Le mardi 9 mai après bourse, les actions Adomos actuellement cotées sous le code ISIN FR0000044752 seront radiées et cotées à partir du 10 mai sous le nouveau code ISIN FR0013247244.

Dès le 10 mai, le nouveau cours sera automatiquement affiché. Ce nouveau cours sera égal au cours de clôture du 9 mai / 0,0786. Si le cours de clôture du 9 mai est de 0.07 ?, le nouveau cours affiché à l'ouverture sera de (0,07? / 0,0786) = 0.89 ?. Si le cours est de 0.08 ?, le nouveau cours affiché sera de (0,08? / 0,0786) = 1,01 ?.

Le 10 et le 11 mai, bien que le nouveau cours post regroupement soit affiché et que le code ISIN ait changé, le nombre d'actions cotées affiché sera toujours de 336 979 453, soit le nombre actuel d'actions avant regroupement. Cependant les systèmes de cotations intégreront d'ores et déjà, sans que cela soit visible pour le public, le nombre d'actions post regroupement. Ainsi, les transactions, achat ou vente d'actions, effectuées le 10 et le 11 mai seront enregistrées mais ne seront débouclées que le 12 mai.

Le 11 mai après bourse est la Record date d'EUROCLEAR France (enregistrement des positions).

Le 12 mai, date du regroupement, chaque actionnaire verra automatiquement sur ses comptes le nombre d'actions après regroupement, tenant compte de ses actions détenues au 9 mai et des éventuelles transactions effectuées le 10 et le 11 mai. Par exemple un actionnaire détenant 10 000 actions anciennes se verra attribuer 786 actions nouvelles. La vente du solde des titres non attribué qui résultera de l'attribution automatique sera effectuée à compter du 12 mai et le produit de cette vente sera porté au crédit des comptes des bénéficiaires à compter du 17 mai 2017 et au plus tard le 12 juin 2017.

Adomos (ALADO, code ISIN FR0000044752), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. http://www.adomos.com/infofi

Contact :

Fabrice Rosset, +33(0)1-58-36-45-00, fabrice.rosset@adomos.com

Dimitri Lecerf, +33(0)1-44-50-54-72, dimitri.lecerf@kable-cf.com

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 12:50 et diffusé par :