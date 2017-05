Ajout de petites cohortes en formation professionnelle - 151 935 $ pour améliorer l'offre de formation professionnelle dans la région de Lanaudière







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une somme de 151 935 $ sera investie dans la région de Lanaudière pour l'ajout de petites cohortes en formation professionnelle. Cet ajout, qui portera l'enveloppe totale disponible à 183 935 $ en 2016-2017, est possible grâce à un investissement supplémentaire récurrent de 3 millions de dollars qui vise à adapter plus que jamais la formation professionnelle aux besoins du marché du travail, à former davantage d'élèves et à soutenir les commissions scolaires en région. Au Québec, cette aide financière représente l'équivalent de 85 classes additionnelles par année en formation professionnelle.

C'est la vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles?de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx.

Les sommes additionnelles permettront le démarrage d'un plus grand nombre de petites cohortes comprenant au moins cinq à huit inscriptions, comparativement à sept ou huit actuellement. Par ailleurs, l'allocation maximale pour la formation professionnelle passera de 30 000 $ à 35 000 $ par période de 900 heures de formation. Cette aide financière bonifie la mesure Soutien de l'offre régionale en formation professionnelle.

Ces sommes, qui seront accordées aux commissions scolaires des Affluents et des Samares, permettront à celles-ci de démarrer plus de petites cohortes dans des programmes d'études conduisant à des emplois en forte demande.

Citations :

« Nous pouvons nous réjouir de l'ajout de ces nouvelles cohortes, grâce à celles-ci, plus de jeunes de la région de Lanaudière pourront accéder à des lieux stimulants et propices pour développer leur plein potentiel. De cette façon, ils se prépareront adéquatement en vue de leur intégration au marché du travail, leur facilitant ainsi l'arrimage entre la formation et l'emploi. C'est une excellente nouvelle pour les étudiants, en plus de contribuer au rayonnement et au dynamisme de la région. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous devons accroître la diplomation dans toute la province, et cet investissement supplémentaire pour la formation professionnelle en région est un geste concret en ce sens. Il est important de permettre aux établissements d'enseignement de développer une offre de formation accessible, diversifiée et performante qui répond à la fois aux besoins du marché du travail et à ceux besoins de chacun des milieux. Favorisant le démarrage de cohortes dans des programmes d'études professionnelles pour lesquels le nombre d'élèves est inférieur à la moyenne, cette mesure permettra aux élèves de déployer leur plein potentiel et favorisera la réussite éducative tout au long de la vie. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Les 16 et 17 février 2017 s'est tenu le Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, qui a permis de doter le Gouvernement du Québec et les partenaires du marché du travail d'une vision commune pour bien préparer et former la main-d'oeuvre au marché de l'emploi de demain.

Lors de cette rencontre, l'amélioration de l'arrimage entre les formations offertes ainsi que les priorités de développement des régions ont été des éléments importants des discussions, tout comme l'implantation de petites cohortes additionnelles en formation professionnelle en région. L'investissement supplémentaire de 3 millions de dollars représente ainsi une action concrète en lien avec cette préoccupation.

Notons également que, dans la foulée du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, un soutien financier de 1,03 million de dollars $ a été accordé en 2016-2017 pour la poursuite de projets pilotes visant à accroître les apprentissages en milieu de travail pour les programmes de formation professionnelle. Au total, 10 nouveaux projets seront mis en oeuvre dans la province en 2016-2017 dans le cadre de ce volet.

