La Ville de Montréal octroie un soutien financier de 1,7 M$ à 18 organismes offrant des services en sport et en activité physique







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, ainsi que M. Dimitrios Jim Beis, membre du comité exécutif responsable des sports et loisirs, annoncent que la Ville de Montréal accordera un soutien financier totalisant 1 726 500 $ à 18 organismes offrant des services en sport et en activité physique à la population montréalaise, et ce, pour les années 2017, 2018 et 2019. De plus, la Ville accordera une contribution financière de 30 000 $ à l'organisme Sports Montréal pour son Projet de soutien aux organismes.

« Nous sommes heureux de pouvoir renouveler notre contribution financière aux 18 organismes à but non lucratif qui offrent aux citoyens de tout âge des service en sport et en activité physique. Leur mission et leur offre de service font en sorte que ces organismes apportent une contribution unique à l'ensemble de la population montréalaise. Ils répondent adéquatement aux critères municipaux de qualité, de diversité et d'accessibilité », a déclaré le maire Coderre.

« Par la même occasion, nous accordons une contribution financière de 30 000 $ pour les trois prochaines années à l'organisme Sports Montréal pour la réalisation de son Projet de soutien aux organismes. Cela permettra à Sports Montréal de soutenir concrètement les opérations administratives des clubs sportifs qui sont, en grande partie, supportées par des bénévoles. Montréal reconnait ainsi la réalité organisationnelle de ces organismes. Avec cet investissement, nous voulons favoriser le maintien d'une offre de services de qualité en matière d'activité physique et sportive au bénéfice de la population montréalaise », a ajouté M. Dimitrios Jim Beis.

Soutien financier octroyé à 18 organismes

La contribution financière de la Ville aux 18 organismes à but non lucratif est octroyée conformément au cadre de référence en matière de reconnaissance et de soutien financier aux organismes partenaires de la Direction des sports et de l'activité physique (DSAP). Ce cadre définit trois programmes de soutien financier dans lesquels s'inscrivent les subventions octroyées aux organismes admissibles, soit :

« Clubs sportifs » : ce programme s'adresse à l'ensemble de la population montréalaise. Il vise à favoriser l'initiation et à encourager la pratique d'une discipline sportive jusqu'à la participation à des compétitions sportives régionales, provinciales, nationales ou internationales;

ce programme vise à rejoindre les jeunes montréalais de 3 à 15 ans durant les vacances par l'offre d'activités physiques et sportives variées et récréatives; « Activités physiques et de plein air » : ce programme est accessible aux Montréalaises et aux Montréalais de tous les âges et vise avant tout la détente, la santé et le bien-être des participants.

Voici la liste des organismes qui recevront un soutien financier de la Ville de Montréal dans le cadre des Programmes de soutien financier 2017-2019 :

No Nom de l'organisme Contribution financière totale pour les années 2017, 2018 et 2019 1 Club de tir à l'arc de Montréal 67 517,49 $ 2 Club d'escrime « Fleuret d'argent » 35 424,60 $ 3 Le Club Gymnix Inc. 233 911,14 $ 4 Club d'haltérophilie de Montréal 51 317,19 $ 5 Club de haute performance Montréal-Olympique 41 400,00 $ 6 Club d'athlétisme Montréal-International 11 563,41 $ 7 Club d'athlétisme Fleur de Lys 11 997,87 $ 8 Club de lutte Inter-Concordia (C.L.I.C.) 38 926,23 $ 9 Club de judo métropolitain Inc. 57 315,72 $ 10 Club de tennis de table Prestige de Montréal 91 341,90 $ 11 Boxemontreal.com Inc. 30 038,88 $ 12 Club aquatique CAMO Montréal (natation) Inc. 285 584,10 $ 13 Club aquatique CAMO Montréal (water-polo) Inc. 161 562,72 $ 14 Club de plongeon CAMO Montréal Inc. 194 777,88 $ 15 Le Club Montréal Synchro Inc. 192 721,74 $ 16 Club d'aviron de Montréal 22 500,00 $ 17 Sports Montréal Inc. 182 100,00 $ 18 Club 50+ de Claude-Robillard 16 500,00 $

Total 1 726 500,90 $

