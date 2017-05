Assises 2017 de l'UMQ - « Créer des ponts pour l'avenir »







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les 96ièmes assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'ouvriront demain au Palais des congrès de Montréal. Ce rendez-vous annuel phare pour le milieu municipal réunira plus de 1 200 délégués - élues et élus, gestionnaires municipaux et partenaires - de toutes les régions du Québec.

L'événement prendra une couleur particulière cette année, alors que les électrices et électeurs devront se rendre aux urnes dans l'ensemble des municipalités québécoises en novembre prochain, et que des chantiers majeurs présentement en cours redéfiniront bientôt le rôle et les responsabilités des municipalités.

« La dernière année a été marquante à bien des égards pour les municipalités. En plus du dépôt du projet de loi 122 les reconnaissant comme des gouvernements de proximité et leur accordant davantage d'autonomie et de pouvoirs, les questions liées au rôle des élues et élus en matière de développement économique ont été au coeur des débats. Les Assises 2017 permettront à mes collègues de partout au Québec et moi-même de faire le point sur ces chantiers majeurs pour l'avenir de nos communautés et de poursuivre notre mobilisation autour de nos priorités communes », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny.

« En mon nom et au nom du conseil municipal, je suis très heureux d'accueillir mes collègues à Montréal pour leur faire découvrir ou redécouvrir notre ville, leur Métropole, en cette année du 375e anniversaire de Montréal. Les assises annuelles de l'UMQ sont un lieu de rencontre privilégié pour discuter, partager nos bons coups et mettre à l'avant-plan nos priorités. Montréal est fière de recevoir cet important rendez-vous de concertation municipale », a ajouté le maire de Montréal et hôte des Assises 2017, monsieur Denis Coderre.

« Créer des ponts pour l'avenir, le thème choisi cette année, nous définit bien. Créer des ponts entre les centres urbains et les régions rurales, entre les grandes villes et les municipalités moins populeuses, entre les citoyennes et les citoyens peu importe leur genre, leur âge, leur origine ethnique ou leur religion, cette thématique incarne bien l'importance de cet événement rassembleur que seront les Assises 2017 qui, cette année encore, offriront deux intenses journées riches en contenu et en débats », a souligné pour sa part madame Anie Samson, coprésidente de la Commission des Assises 2017 de l'UMQ, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

« La Commission a en effet élaboré une programmation pertinente et diversifiée, taillée sur mesure pour répondre aux besoins des municipalités. Plus d'une quinzaine d'ateliers politiques et cliniques de perfectionnement, totalisant plus de 20 heures de formation et portant sur des enjeux d'actualité prioritaires pour le milieu municipal sont au programme, a précisé monsieur Lionel Perez, coprésident de la Commission des Assises 2017 de l'UMQ, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller de la ville dans le district de Darlington dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Une tribune de choix pour plusieurs personnalités

Pour ce grand rendez-vous annuel des élues et élus municipaux, l'UMQ recevra des invités de marque, dont le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, le chef de l'opposition officielle, monsieur Jean-François Lisée, le sénateur Éric Forest, la présidente et chef de la direction de Gaz Métro, madame Sophie Brochu, la présidente du Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation du gouvernement du Québec, madame Monique F. Leroux, le président de l'Institut du Québec, monsieur Raymond Bachand, l'ex-premier ministre et expert en commerce international Pierre-Marc Johnson, ainsi que de nombreux élus et personnalités publiques.

Forum sur le développement économique : une stratégie pour les régions

Le vendredi 5 mai aura lieu le Forum sur développement économique. L'événement réunira de nombreux leaders économiques, élues et élus qui viendront discuter des pistes d'action à mettre en place pour permettre aux municipalités de tirer leur épingle du jeu et doter le milieu municipal d'une stratégie pour l'économie des régions.

Les jeunes et les femmes au coeur des assises

Comme chaque année, les jeunes et les femmes sont à l'honneur avec une tribune Femmes et gouvernance locale, la remise du Prix Francine-Ruest-Jutras, du prix Personnalité de la relève municipale de l'année et une bourse à la Fondation pour l'enfance et la jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Commission des jeunes élus et élues de l'UMQ profitera également des Assises 2017 pour lancer sa campagne « Prends ta place et vote! » visant à inciter les jeunes à se rendre aux urnes en novembre prochain.

Les ateliers politiques

Plusieurs sujets seront abordés lors de différents ateliers politiques cette année : infrastructures, prévention de la radicalisation, égalité hommes-femmes, gestion des ressources humaines, villes intelligentes, médias sociaux, marketing territorial, regroupements de services d'incendie, bref, il y en a pour tous les goûts!

L'innovation municipale au rendez-vous

Les assises annuelles de l'UMQ sont aussi l'occasion de découvrir des projets municipaux innovants d'un peu partout au Québec au Pavillon de l'innovation municipale québécoise, où seront présentés les 24 projets finalistes de la 13e édition du mérite Ovation municipale.

Les Assises 2017 en direct sur les médias sociaux

La programmation détaillée des Assises 2017 est disponible sur le site Web de l'UMQ. Il est également possible de rester informé des dernières nouvelles par le compte Twitter de l'UMQ (@UMQuebec) et le mot-clic #Assises2017. Une application mobile pour téléphones intelligents et tablettes, développée spécifiquement pour les Assises 2017, en collaboration avec la Ville de Montréal, est aussi disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

