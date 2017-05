Montréal-Trudeau consolide sa position de plaque tournante internationale







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aéroports de Montréal, qui tiendra son assemblée annuelle publique demain, se réjouit des nouvelles destinations directes notamment celle annoncée par Air Canada ce matin, Lima au Pérou, portant le total de destinations au départ de Montréal-Trudeau à quelque 140 vols directs, annuels ou saisonniers.

«Avec l'ajout de Lima à son réseau montréalais, Air Canada nous démontre une fois de plus sa volonté d'utiliser Montréal-Trudeau comme hub stratégique. Le développement accéléré de notre desserte aérienne confirme notre position comme plaque tournante du trafic international, tout en procurant à Montréal un rayonnement toujours grandissant et des plus opportuns à l'aube de son 375e anniversaire», a déclaré avec fierté le président-directeur général d'Aéroports de Montréal, Philippe Rainville.

Le vol d'Air Canada vers Lima deviendra à compter de décembre prochain la première liaison aérienne sans escale entre Montréal et l'Amérique du Sud, laquelle sera offerte initialement à raison de deux fréquences par semaine.

Autres nouveautés intéressantes, Montréal sera reliée pour la première fois à Tel Aviv, et ce, par deux transporteurs différents, Air Transat et Air Canada. Air Transat desservira également la ville de Porto pour la première fois cet été en vol direct.

Parmi les destinations de cette année, mentionnons Shanghai lancée en février dernier. En additionnant les vols quotidiens d'Air Canada vers Shanghai aux cinq vols d'Air China sur Beijing, on arrive à un total de 12 vols par semaine vers la Chine, ce qui représente environ 3300 sièges.

De plus, Air Canada exploitera de nouvelles routes vers Reykjavik, Alger, Marseille, Dallas et Phoenix, tandis que WestJet volera pour la première fois vers Halifax, Québec et Boston. Soulignons qu'Icelandair reprendra cet été ses activités vers Reykjavik. AeroMexico, pour sa part, a notamment doublé le nombre de ses départs vers la capitale mexicaine, à 14 vols hebdomadaires.

Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du parc aéronautique et industriel de Mirabel. La société emploie 625 personnes.

