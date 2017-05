Chef Nobu remporte le GQ Lifetime Achievement Award







NEW YORK, 3 mai 2017 /PRNewswire/ -- Chef Nobu Matsuhisa s'est vu décerner le prestigieux prix « Lifetime Achievement Award » à l'occasion des « British GQ Food & Drink Awards » 2017. Il obtient cette formidable récompense 23 ans après avoir ouvert le premier restaurant Nobu à New York.

Ce qui a inspiré la création du premier restaurant Nobu est toujours au coeur du groupe aujourd'hui : l'attachement à une qualité exceptionnelle, le service irréprochable, le concept charismatique et la volonté sincère et passionnée d'offrir à nos clients des moments inoubliables. L'idée originale était de créer un magnifique endroit à New York où il était possible de bien manger avec des amis, et non de faire du groupe ce qu'il est devenu aujourd'hui : un restaurant qui a révolutionné l'hôtellerie et la restauration.

Chef Nobu, Robert DeNiro et Meir Teper sont restés des amis très intimes et des partenaires depuis que Nobu a été créé. En 2015, les actionnaires ont accueilli James Packer comme partenaire et visionnaire collaboratif pour les prochaines décennies.

Les partenaires ont parcouru le monde entier, ce qui a radicalement influencé leur vie et dynamisé leur carrière en tant qu'artistes, restaurateurs et entrepreneurs. C'est cette expérience qui a permis la création de Nobu Hotels and Residences en 2009. La création de cette plate-forme hôtelière a bénéficié d'une vision qui était d'allier de manière inédite luxe, gaieté, art et théâtre.

Avec 32 restaurants et 12 hôtels, Nobu est aujourd'hui devenu un empire mondial de l'hôtellerie et de la restauration sur 5 continents. Parmi ces hôtels figurent le Nobu Hotel Caesars Palace, le Nobu Hotel City of Dreams et, depuis cette année, le Nobu Hotel Miami Beach et le Nobu Ryokan Malibu. Davantage d'hôtels seront ouverts cette année et l'année prochaine à Ibiza, Londres, Marbella, Riyadh, suivis de Chicago, Los Cabos, Toronto et Bahreïn.

Les réunions et les manifestations organisées dans les hôtels et les restaurants Nobu ont ravi le coeur d'entreprises ou de quiconque voulait marquer un événement. Qu'il s'agisse d'une célébrité qui fête son anniversaire au Nobu Villa de Las Vegas, d'accueillir des groupes financiers et pharmaceutiques, ou des groupes de musique ou des concerts au Nobu Hotel Miami Beach, nos équipes continueront de vous offrir des expériences VIP sur mesure mémorables pour tous vos invités.

