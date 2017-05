Le Manitoba envisage l'option P3 pour la construction de nouvelles écoles







TORONTO,ON--(Marketwired - 3 mai 2017) - Le Conseil canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP) salue la décision du gouvernement manitobain de publier une demande de propositions visant à procéder à une analyse de rentabilisation des partenariats public-privé (P3) et à offrir des services de consultation financière pour la construction de quatre nouvelles écoles, dont la valeur totale atteint plus de 100 millions de dollars.

« Un processus de diligence rigoureux et discipliné est l'élément central d'un projet de P3 couronné de succès », souligne Mark Romoff, président et chef de la direction du CCPPP. « Le premier ministre Pallister adopte une approche pragmatique pour déterminer si, en fait, l'approche de P3 représente la meilleure façon de procéder pour concevoir, construire, financer et entretenir ces écoles. Par-dessus tout, il s'agit de la meilleure façon de veiller à ce que ces projets soient réalisés dans les délais et les budgets établis, et qu'ils offrent la meilleure valeur possible aux contribuables du Manitoba. »

Le modèle d'approvisionnement des P3 a été adopté avec succès pour la réalisation de projets d'écoles récents en Saskatchewan et en Alberta. Ils font partie des 256 projets de partenariats public-privé à l'échelle du Canada dont la valeur dépasse les 120 milliards de dollars.

