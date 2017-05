Nouvelle possibilité pour les chasseurs du Québec - Un nouveau projet d'expérimentation pour la chasse au cerf de Virginie dans les zones de chasse 6 nord et 6 sud







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs démarre un nouveau projet d'expérimentation d'une restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie dans les zones de chasse 6 nord et 6 sud, situées majoritairement dans la région de l'Estrie. Ce projet, d'une durée de 5 ans, répond à une demande de longue date des acteurs du milieu faunique. Il permettra d'évaluer les répercussions biologiques et socioéconomiques d'une restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie dans le contexte québécois.

Les restrictions sur la taille légale des bois ont pour but de modifier la structure d'âge d'une population de cerfs en épargnant les jeunes mâles d'un an et demi, très représentés dans la récolte des chasseurs, pour leur donner le temps de développer leur masse corporelle et leur bois. Elles ont aussi pour but d'augmenter le ratio mâles/femelles dans la population de cerfs.

Nouvelles modalités de chasse automnale - zones 6 nord et 6 sud

Dans le cadre du projet, de nouvelles modalités de chasse seront en vigueur à partir de l'automne 2017. Ainsi, une restriction de la taille légale des bois limitera la chasse aux cerfs mâles adultes à ceux possédant au moins trois pointes de 2,5 cm ou plus d'un côté du panache. Cette restriction s'appliquera à toutes les périodes de chasse des zones 6 nord et 6 sud, quel que soit l'engin utilisé (arbalète, arc, arme à feu ou arme à chargement par la bouche).

De plus, la période de chasse à l'arme à chargement par la bouche devancera maintenant la période de chasse à la carabine (armes à feu). La récolte de biches et de faons durant cette période sera permise seulement aux détenteurs de permis de chasse aux cerfs sans bois attribués par tirage au sort.

Enfin, dans le cadre de ce projet expérimental, il sera obligatoire de se procurer un permis RTLB en plus du permis régulier au cerf de Virginie pour pouvoir chasser dans les zones de chasse 6 nord et 6 sud à compter de l'automne 2017. L'achat du permis RTLB et des autres permis de chasse, de pêche et de piégeage se fera chez les mêmes agents de vente.

«Le projet RTLB constitue un exemple concret de la volonté du gouvernement de faire une gestion dynamique de la population de cerfs et d'offrir aux chasseurs sportifs un plus large éventail de possibilités. Il me fera plaisir de me joindre à l'équipe qui ira sur le terrain avant le début de la chasse automnale pour prendre le pouls des chasseurs et répondre à leurs interrogations relatives au projet RTLB ».

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Pour en savoir plus sur l'expérimentation d'une restriction de la taille légale des bois dans les zones de chasse 6 nord et 6 sud, veuillez consulter le site Web du Ministère à l'adresse suivante : mffp.gouv.qc.ca/la-faune/experimentation-restriction-taille-bois-cerf-de-virginie

