Rémunération des stages en enseignement - Manon Massé : tout travail effectué, y compris les stages, doit être rémunéré







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Lors d'une conférence de presse de la Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage (CRAIES), la député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, a apporté son soutien à la campagne pour la rémunération des stages en enseignement.

« À Québec solidaire, nous croyons que tout travail effectué, y compris les stages, doit être rémunéré. La qualité du stage devrait être la seule et unique préoccupation des stagiaires. Le stress financier ne devrait pas être une composante de la vie des étudiantes et des étudiants qui sont en train de se faire former pour le futur de notre société », a déclaré la députée solidaire.

« Les stagiaires en éducation méritent de recevoir un salaire qui leur permet de subvenir à leur besoins. Nous devrions considérer la rémunération de ces étudiantes et étudiants comme un investissement pour nos futurs élèves. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que nos élèves? Moi je dis non! » a-t-elle poursuivi.

La députée a également rappelé que l'éducation est un domaine traditionnellement féminin et que les stages dans le milieu ne sont pas rémunérés alors que dans d'autres milieux, qui sont traditionnellement masculins, ces stages sont souvent rémunérés.

« Voilà un autre dossier où je peux dire, comme Aurélie Lanctôt, que les libéraux n'aiment pas les femmes. Il faut corriger cette iniquité sans plus tarder. Je demande donc à la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, d'accepter les demandes qui sont faites aujourd'hui et je salue la CRAIES pour sa mobilisation », a conclu Mme Massé.

