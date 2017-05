D'excellents résultats pour Optimum







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2017) - Le jeudi 27 avril dernier, lors de son assemblée annuelle des actionnaires, la direction d'Optimum a présenté ses résultats pour l'année 2016. Le chiffre d'affaires atteint maintenant 765 millions de dollars. Le rendement sur les capitaux propres se chiffre à plus de 11 %, les primes nettes ont progressé de 16 % et le total de l'actif a crû de 9 %. De plus, les actifs gérés par sa filiale canadienne de gestion de placements atteignent à ce jour près de 9 milliards de dollars.

« En 2016, le Groupe Optimum a réalisé encore une fois d'excellents bénéfices, chacun de ses secteurs d'affaires ayant dépassé ses objectifs corporatifs, en dépit du climat économique international assez turbulent qui règne toujours, et de la faiblesse persistante des taux d'intérêts. » a déclaré Mme Anabelle Blondeau, présidente et chef des opérations de Groupe Optimum inc. « La croissance et le succès de notre entreprise s'appuient notamment sur des valeurs telles que l'intégrité et la gestion du risque, ainsi que sur le haut niveau de technicité et le talent de nos équipes, et ce, depuis près de 50 ans» a-t-elle ajouté.

Le groupe financier a aussi attribué le prix de l'Entreprise Optimum de l'année 2016 à sa filiale Optimum Réassurance inc. La société s'est vu décerner le titre en raison de la croissance substantielle de ses nouvelles affaires en réassurance individuelle, ainsi que de ses primes nettes, et pour sa rentabilité.

À propos d'Optimum Réassurance inc.

Optimum Réassurance dessert l'industrie de la réassurance vie au Canada depuis près de 45 ans. La société est active en réassurance vie individuelle, collective et de soins de santé hors Canada. Optimum Réassurance, qui possède des bureaux à Montréal, à Toronto et à la Barbade, est le seul réassureur vie de propriété canadienne à offrir toute la gamme de services en réassurance vie.

À propos de Groupe Optimum inc.

Fondé en 1969 par des actuaires, le Groupe Optimum est un groupe financier privé canadien d'envergure internationale qui exerce ses activités dans les secteurs de la réassurance vie, de l'assurance de dommages, de l'assurance vie, de l'actuariat-conseil et de la gestion d'actifs. Le groupe est présent au Canada, aux États-Unis et en France. Plus de 550 employés contribuent à son succès.

