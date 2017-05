L'ACMMSM est l'hôte du 15e gala des Prix des champions de la santé mentale de 2017







OTTAWA, le 3 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) anime le 15e gala des Prix des champions de la santé mentale à Ottawa. Chaque année, l'ACMMSM sélectionne un groupe de champions grâce à un appel de candidatures auprès du public à l'échelle nationale dans le but de reconnaître et de rendre hommage aux Canadiennes et aux Canadiens qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la santé mentale au Canada.

« Nous sommes ravis qu'une fois de plus, Son Excellence Sharon Johnston puisse se joindre à nous pour le gala des Prix des champions de la santé mentale, « a déclaré le président de la campagne de l'ACMMSM, Fred Phelps. « Nous avons eu le grand plaisir de renommer le prix pour la jeunesse en son nom en 2015 afin de reconnaître sa contribution remarquable et sans relâche à la cause de la santé mentale. Nous sommes également très fiers d'honorer les champions de cette année et de reconnaître leurs réalisations qui ont contribué à faire une différence pour la communauté de la santé mentale et pour ceux aux prises avec la maladie mentale ».

Les Prix des champions de la santé mentale sont un élément clé des campagnes de sensibilisation de l'ACMMSM et sont rendus possibles grâce au généreux soutien du commanditaire principal Bell Cause pour la cause.

« Félicitations à chacun des champions de la santé mentale de cette année pour leur engagement à aider les Canadiens aux prises avec la maladie mentale, et pour leur incroyable contribution à accroître la sensibilisation à la santé mentale », a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. « Bell Cause pour la cause est fière d'offrir son soutien continu à l'ACMMSM et aux Prix des champions de la santé mentale, car elle reconnaît le leadership et les efforts de ces personnes et ses organismes pour mettre fin à la stigmatisation qui entoure la maladie mentale au Canada ».

L'ACMMSM a également le plaisir d'accueillir des invités spéciaux, dont l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada et Bruno Guévremont, ancien plongeur de la Marine royale canadienne, capitaine d'Équipe Canada aux Jeux Invictus 2016 et ambassadeur de Cause pour la cause, qui sera l'animateur de la soirée.

Voici nos champions de la santé mentale de 2017

Domaine communautaire (individuel) : Après la perte tragique de son fils au suicide, Brian Hansell a ressenti le besoin de faire une différence dans sa communauté et de créer la Fondation Paul Hansell en mémoire de son fils. Désireux de créer une façon d'encourager les gens à amorcer des conversations plus constructives, Brian s'est servi de son expérience d'entrepreneur pour créer ConvoPlate, une série d'assiettes qui sont passées d'une personne à l'autre afin d'inciter un dialogue sur la santé mentale. Depuis son lancement, les assiettes ConvoPlate ont été échangées des centaines de fois, ont permis des centaines de conversations et ont récolté environ 300 000 dollars.

Domaine communautaire (organisme) : La boulangerie Stone Hearth Bakery a ouvert ses portes à Halifax en 1982 avec le simple objectif de fournir des possibilités de formation et d'emploi valorisants aux personnes de 19 ans et plus qui sont atteints de maladies mentales et qui connaissent des obstacles persistants à l'emploi. Chaque année, à peu près 65 personnes participent au programme de la boulangerie. Sous la direction de boulangers agréés, ils ont l'occasion de travailler dans une boulangerie commerciale tout en faisant l'acquisition de l'expérience de travail, de compétences et de confiance en soi. Stone Hearth Bakery s'engage à aider la communauté, à réinvestir tous ses profits en possibilités d'apprentissage et de formation

Médias : Arms Bumanlag est le présentateur météo de CTV Windsor et animateur d'émission-débat radiophonique sur AM800 CKLW Sur les ondes et sur les réseaux sociaux, où il bénéficie d'un grand nombre d'adeptes, Arms partage ouvertement sa lutte contre l'anxiété. Arms détruit la stigmatisation qui entoure la maladie mentale et défend avec vigueur la communauté de la santé mentale. Il est également ambassadeur de la campagne Sole Focus pour la santé mentale.

Chercheur ou clinicien : Le Dr. Phil Tibbo soutient depuis longtemps la communauté de la santé mentale à titre de leader, de chercheur et de défenseur. Au cours de sa carrière, le Dr. Tibbo a étudié la psychose, particulièrement chez les jeunes, ainsi que les services d'intervention précoce. Son travail en Alberta a mené à la formation du groupe de recherche Bebensee Schizophrenia à l'aide d'un don philanthropique important, et a été le premier à être nommé chaire des troubles psychotiques Dr Paul Janssen, département de psychiatrie, Université Dalhousie en 2008. L'implication communautaire du Dr. Tibbo comprend également sa participation en tant que membre du Conseil d'administration de la Société canadienne de la schizophrénie et président de la Fondation de la SCS et président du Consortium canadien d'intervention précoce pour la psychose.

Domaine parlementaire : Celina Caesar-Chavannes, fière championne et membre de la communauté de la santé mentale. Depuis plusieurs années, elle a défendu les intérêts de la communauté de la santé mentale et de la lutte contre la toxicomanie, oeuvrant avec l'organisme CivicAction et prenant parole lors d'évènements dans les écoles secondaires, les universités, ainsi que sur les ondes de CTV (Power Play) et de CBC (Power and Politics). Elle s'est ouvertement exprimée sur son expérience personnelle avec la maladie mentale et travaille avec acharnement auprès des communautés marginalisées afin de les sensibiliser et de les informer à l'égard des problèmes de santé mentale. Son travail pour la communauté de la santé mentale se manifeste aussi dans son fervent engagement en faveur du financement fédéral pour les soins de santé mentale annoncé depuis peu.

Santé mentale en milieu de travail : Par l'entremise de ses fonctions de travailleur social accrédité et de fonctionnaire, Todd Lyons anime une baladodiffusion au sujet des fonctionnaires et à l'intention de ces derniers. Alors que la baladodiffusion touche à une variété de questions, y compris la violence sexiste, la diversité et la résolution de conflits, le thème de la santé mentale et de la maladie mentale est récurrent dans tout son travail, dont la promotion a été assurée par le greffier du Conseil privé, et a lancé les carrières de certains de ses invités à titre de conférenciers en santé mentale.

Le prix Sharon Johnston pour la jeunesse des Champions de la santé mentale : Malgré son mutisme sélectif, Lauren Whiteway s'est faite l'ardente défenderesse de sa condition, une forme de trouble d'anxiété dans lequel une personne est incapable de parler lors de certaines situations sociales. À l'aide de son blogue et de sa série de vidéos, elle a rejoint des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, tout en se concentrant sur sa propre collectivité. Elle a également créé un groupe sur Facebook afin de sensibiliser et de mettre en relation les parents d'enfants souffrant de mutisme sélectif des provinces de l'Atlantique. Lauréate de la médaille de la paix du YMCA et du Prix du Gouverneur général pour l'entraide, les efforts de Lauren portent fruit! Cette année, Lauren a commencé à s'adresser aux écoles secondaires locales et à l'unité psychiatrique pour enfants et adolescents de l'hôpital local, partageant son parcours avec la maladie mentale afin, non seulement de sensibiliser au mutisme sélectif, mais aussi de tendre la main vers d'autres qui pourraient être aux prises avec une maladie mentale.

Les Prix des champions de la santé mentale sont rendus possibles grâce au généreux soutien de nos commanditaires : Bell Cause pour la cause, la Commission de la santé mentale du Canada, Lundbeck Canada, Médicaments novateurs Canada et Impact Public Affairs. Pour en apprendre davantage sur les campagnes et les lauréats de l'ACMMSM, veuillez visiter le camimh.ca camimh.ca

Fondée en 1998, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un regroupement d'organismes en santé mentale, comprenant des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale et leurs familles. L'ACMMSM a pour mandat de s'assurer que la santé mentale soit à l'ordre du jour du programme national afin que les personnes ayant des antécédents de maladie mentale et leurs familles aient l'accès approprié aux soins et au soutien.

