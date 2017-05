Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour avril 2017







Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX,

Bourse de Montréal et NGX

TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation d'avril 2017 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha), la Bourse de Montréal (MX) et NGX.

Ensemble des marchés d'actions de TMX *



Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Volume 10 943 622 042 14 727 907 025 14 207 764 746 Valeur 131 405 281 014 $ 172 534 612 897 $ 125 674 732 328 $ Opérations 18 289 703 24 155 020 21 210 033







Moyennes quotidiennes





Volume 576,0 M 640,3 M 676,6 M Valeur 6 916,1 M$ 7 501,5 M$ 5 984,5 M$ Opérations 962 616 1 050 218 1 010 002

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 51 810 164 899 50 953 852 131 +1,7 Valeur 577 711 811 945 $ 525 848 550 296 $ +9,9 Opérations 83 010 129 94 328 932 -12,0







Moyennes quotidiennes





Volume 631,8 M 613,9 M +2,9 Valeur 7 045,3 M$ 6 335,5 M$ +11,2 Opérations 1 012 319 1 136 493 -10,9

Bourse de Toronto



Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Volume 6 359 584 296 8 607 571 210 8 978 737 278 Valeur 116 309 932 140 $ 153 914 209 683 $ 113 669 781 284 $ Opérations 15 644 702 20 816 274 19 310 552 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 15 586,13 15 547,75 13 951,45







Moyennes quotidiennes





Volume 334,7 M 374,2 M 427,6 M Valeur 6 121,6 M$ 6 691,9 M$ 5 412,8 M$ Opérations 823 405 905 055 919 550

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 30 117 449 516 35 804 339 107 -15,9 Valeur 515 402 223 453 $ 480 135 955 812 $ +7,3 Opérations 71 843 260 86 755 572 -17,2







Moyennes quotidiennes





Volume 367,3 M 431,4 M -14,9 Valeur 6 285,4 M$ 5 784,8 M$ +8,7 Opérations 876 137 1 045 248 -16,2

Bourse de croissance TSX *



Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Volume 3 665 852 003 4 926 095 269 4 342 825 316 Valeur 1 937 824 620 $ 2 070 198 942 $ 1 177 713 684 $ Opérations 764 295 872 820 539 942 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 806,77 815,77 674,87







Moyennes quotidiennes





Volume 192,9 M 214,2 M 206,8 M Valeur 102,0 M$ 90,0 M$ 56,1 M$ Opérations 40 226 37 949 25 712

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 17 702 267 822 11 928 496 918 +48,4 Valeur 7 540 770 567 $ 2 969 949 520 $ +153,9 Opérations 3 113 986 1 433 720 +117,2







Moyennes quotidiennes





Volume 215,9 M 143,7 M +50,2 Valeur 92,0 M$ 35,8 M$ +157,0 Opérations 37 975 17 274 +119,8

Alpha



Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Volume 918 185 743 1 194 240 546 886 202 152 Valeur 13 157 524 254 $ 16 550 204 272 $ 10 827 237 360 $ Opérations 1 880 706 2 465 926 1 359 539







Moyennes quotidiennes





Volume 48,3 M 51,9 M 42,2 M Valeur 692,5 M$ 719,6 M$ 515,6 M$ Opérations 98 985 107 214 64 740

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume 3 990 447 561 3 221 016 106 +23,9 Valeur 54 768 817 925 $ 42 742 644 964 $ +28,1 Opérations 8 052 883 6 139 640 +31,2







Moyennes quotidiennes





Volume 48,7 M 38,8 M +25,4 Valeur 667,9 M$ 515,0 M$ +29,7 Opérations 98 206 73 972 +32,8

Bourse de Montréal



Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Volume de dérivés (contrats) 6 330 009 9 125 905 7 202 999 Intérêt en cours (contrats) 5 355 029 6 133 214 6 068 484

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume (contrats) 30 010 113 31 477 300 -4,7 Intérêt en cours (contrats) 5 355 029 6 068 484 -11,8

NGX



Avril 2017 Mars 2017 Avril 2016 Volume des contrats d'énergie** (térajoules) 995 198 1 389 686 1 153 125

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Volume des contrats d'énergie*** (térajoules) 5 090 003 4 828 458 +5,4

* Comprend NEX.

** Le volume global des contrats d'énergie à NGX comprend les volumes de négociation et de compensation de contrats de gaz naturel, de pétrole brut et d'électricité.

Toutes les données sont en date du 30 avril 2017. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois d'avril aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'smd et S&Pmd sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow Jonesmd est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXmd est une marque déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et la TSX ne cautionnent, n'endossent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices et ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), aux États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

SOURCE Bourse de Toronto

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 10:29 et diffusé par :