Les résultats du Baromètre industriel québécois confirment la nécessité de moderniser le secteur manufacturier







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les résultats du Baromètre industriel québécois révèlent que les entreprises manufacturières demeurent confrontées à des enjeux de taille tels que la pénurie de main-d'oeuvre spécialisée, le retard en matière d'investissements en innovation et le développement des marchés hors Québec.

Ces résultats confirment ce qui a été constaté au cours de la tournée manufacturière Investissement Québec, tournée à l'échelle du Québec qui a rassemblé plus de 2 600 participants intéressés par les enjeux du secteur manufacturier et la nécessité d'investir en innovation.

« Ces enjeux étaient au coeur des discussions de cette tournée. Investissement Québec et une soixantaine d'entreprises et d'organismes, dont STIQ, ont donc conçu un plan d'action afin de relancer le secteur manufacturier. Ensemble, nous avons proposé 10 solutions pour propulser nos manufacturiers innovants », a indiqué Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

Voici les 10 actions retenues :



Lancer une campagne de valorisation des métiers du secteur;

Créer un guichet unique;

Créer un label manufacturier innovant (diagnostic);

Soutenir la production locale (dresser la liste des produits importés que nous pouvons produire ici);

Établir un réseau d'échange entre exportateurs;

Adapter le modèle dual allemand (apprentissage en milieu de travail);

Miser sur une immigration plus ciblée;

Promouvoir la collaboration d'entreprises dans des projets d'automatisation;

Développer la prochaine génération de spécialistes en commercialisation;

Offrir un soutien financier aux entreprises.

Ces actions sont en cours. Et les partenaires de l'Initiative manufacturière Investissement Québec repartiront bientôt en tournée afin de visiter d'autres villes et de sensibiliser un plus grand nombre d'entrepreneurs à la nécessité d'investir en innovation.

Pour plus de détails sur les résultats du Baromètre, consultez le site

https://www.stiq.com/2017/05/03/pme-manufacturieres-quebecoises-plus-nombreuses-a-embaucher-a-augmenter-leurs-ventes/

