Rapides et pas dangereux, un rendez-vous de José Gaudet au profit de la Fondation québécoise du cancer







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans exactement un mois, soit le 3 juin prochain, personnalités connues des Québécois et gens du public se retrouveront pour Rapides et pas dangereux à l'Autodrome St-Eustache afin de venir en aide aux gens atteints d'un cancer et leurs proches. Forte du succès de sa première édition, cette activité-bénéfice s'inscrit dans le cadre du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer.

Il s'agit d'une chance unique pour les amateurs de voitures de luxe ou de course, et les accros aux sensations fortes, de se retrouver aux côtés de l'une de leurs vedettes préférées dans le siège du passager! Parmi les personnalités connues qui conduiront les véhicules, en plus de José Gaudet et du porte-parole de la Fondation Bruno Pelletier, mentionnons notamment la présence de Michel Barrette, Véronique Cloutier, Lise Dion, Philippe Laprise, Louis Morissette et Mario Tessier. L'animation sera assurée par nul autre que Richard Turcotte.

« Ce que je veux proposer avec cette activité, c'est un rendez-vous pour avoir du plaisir ensemble, mais aussi mettre un peu de soleil dans la vie des gens atteints d'un cancer, et leurs proches. J'aime le côté concret de la Fondation québécoise du cancer, elle sait redonner le sourire par des services au quotidien à ceux qui vivent la difficile épreuve du cancer. Pour de belles rencontres, et appuyer les gens qui en ont le plus besoin, soyez des nôtres! », incite José Gaudet, instigateur de l'activité.

Une idée des voitures qui seront disponibles... Maserati, Ferrari, Tesla, Mercedes-AMG, BMW M, Audi RS, Audi R8, Lexus RC F, Mustang. Les participants choisiront la voiture et la personnalité publique avec lesquelles ils souhaitent prendre part à cette balade au profit de la Fondation québécoise du cancer. Premier arrivé, premier servi!

Afin d'en mettre plein la vue, et de répondre aux attentes des plus grands téméraires, il sera aussi possible de vivre une expérience de dérapage contrôlé en Formula Drift avec un pilote professionnel!

Rapides et pas dangereux est présenté par Iristel, sous la présidence d'honneur d'Harry Villeneuve, vice-président, ventes, segment entreprises d'Iristel : « Mon implication est directement reliée à mon expérience personnelle. D'ailleurs, je suis convaincu que chacun peut témoigner avoir été touché de près ou de loin par le cancer. Je crois qu'il faut s'impliquer, et qu'il faut donner un peu de soi afin que tous puissent mieux vivre avec le cancer. Je suis heureux de le faire à titre de président d'honneur de cette activité des plus originales et excitantes en compagnie de gens de coeur. »

Cette journée haute en émotion se divisera en deux segments. Soit les balades en après-midi, et le souper en soirée permettant d'assister à une course Nascar. Pour cette portion de la journée, deux formules sont offertes : un souper V.I.P. trois services, ou encore un souper méchoui.

Consulter l'horaire, les coûts et autres spécifications de l'événement au www.granddefoulement.ca

Pour les friands de sensations fortes, mais aussi pour les philanthropes qui souhaitent seulement passer un bon moment en belle compagnie, rendez-vous le 3 juin! Nous vous invitons à visionner une vidéo qui donne un avant-goût de ce qui attend les participants.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 35 ans, la Fondation québécoise du cancer est le principal organisme à s'occuper spécifiquement des personnes qui font face au cancer, une maladie qui touche une personne sur deux au Québec et qui comporte de nombreux impacts au quotidien. Présente à Montréal, à Québec, en Estrie, en Outaouais et en Mauricie, elle offre aux personnes atteintes d'un cancer et leurs proches des services qui comblent des besoins concrets et facilitent l'accès aux traitements en oncologie. De plus, par ses services Info-cancer, la Fondation offre gratuitement écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Info-cancer : 1 800 363-0063 | www.cancerquebec.com |Facebook : fqcancer

SOURCE Fondation québécoise du cancer

