Entente entre l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et L'Anonyme pour la gestion de Tandem

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable de l'environnement, du développement durable, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, a annoncé aujourd'hui les tenants et aboutissants de l'entente entre l'arrondissement et L'Unité d'intervention mobile L'Anonyme concernant la gestion du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine - Tandem.

L'entente entre Tandem et le CCSE Maisonneuve, qui avait été mandaté pour assurer la gestion du programme montréalais depuis son entrée en vigueur dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en 2004, arrivait à terme le 31 décembre 2016. À la suite d'un appel de projets lancé au cours de ce même mois, la candidature de L'Anonyme a été retenue pour assurer la gestion de Tandem.

Le comité de sélection, composé de différents acteurs des milieux communautaire et municipal, s'est basé sur sept critères pour rendre sa décision : la mission de l'organisme en lien avec la sécurité urbaine, la sensibilité aux enjeux locaux en matière de sécurité urbaine, l'expérience du personnel de gestion de l'organisme en lien avec la sécurité urbaine, l'expérience de l'organisme en mobilisation citoyenne, l'expérience de l'organisme en promotion et en sensibilisation citoyenne, la concertation avec les partenaires communautaires et institutionnels et le réalisme au niveau de la programmation et des prévisions budgétaires.

L'entente entre l'arrondissement et L'Anonyme est entrée en vigueur le 1er avril et prévaut jusqu'au 31 décembre 2019 inclusivement. La contribution financière accordée par l'arrondissement pour la mise en oeuvre du programme se décline comme suit : 187 920 $ pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017; 253 080 $ pour l'année 2018; 255 600 $ pour l'année 2019.

« La promotion de relations saines et égalitaires ainsi que la sécurité urbaine sont prioritaires pour l'arrondissement. C'est pourquoi je me réjouis de la conclusion de l'entente avec L'Anonyme, d'autant plus que l'organisme a à sa disposition les ressources humaines nécessaires et compétentes pour gérer le programme Tandem. Par ailleurs, il m'apparaissait également important de conserver l'expertise en place au sein de Tandem, afin que l'équipe dédiée au programme depuis des années soit à même d'en assurer le fil conducteur », a déclaré M. Réal Ménard.

« L'Anonyme a pour mandat de faire la prévention des infections transmises sexuellement et par le sang ainsi que la promotion des relations saines et égalitaires, et ce, en allant vers les gens. Quant à lui, le programme Tandem offre des services de prévention de la criminalité et effectue la promotion de la sécurité urbaine. Il y a une complémentarité entre les missions respectives de Tandem et de L'Anonyme. En unissant nos forces, nous sommes d'avis que L'Anonyme contribuera davantage à l'amélioration de la qualité de vie et à la sécurité des citoyens de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve », a ajouté Mme Sylvie Boivin, directrice de L'Anonyme.

