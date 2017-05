Réseau d'éthique organisationnelle du Québec (RÉOQ) - Être une organisation éthique en 2017, est-ce possible ?







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - À une époque où l'éthique fait régulièrement la une, le Réseau d'éthique organisationnelle du Québec (RÉOQ) a choisi comme thème de son 7e colloque annuel : Être une organisation éthique en 2017, est-ce possible ?

Face au cynisme populaire, l'éthique interpelle plus que jamais tant les entreprises que les organisations afin qu'elles puissent regagner la confiance du public. Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en oeuvre pour devenir une organisation «dite» éthique ? Être une organisation éthique en 2017, est-ce possible ?

Cette année, le colloque propose de répondre à ces questions de manière pragmatique avec une programmation originale et des invités de haut niveau tels que :

M. Daniel Renaud , Journaliste à La Presse

, Journaliste à La Presse Mme Allison Langlois , Professeure en éthique, Université de Sherbrooke

, Professeure en éthique, Université de Mme Lyse Langlois , Directrice, IDÉA, Université Laval

, Directrice, IDÉA, Université Mme Nadia Petrolito , VP Com, corporative, Chef juridique, Responsabilité éthique, L'Oréal

, VP Com, corporative, Chef juridique, Responsabilité éthique, L'Oréal Mme Diane Lelièvre, Directrice de l'éthique chez Revenu Québec

M. Waqas Rana, VP et chef de la conformité, The Co-operators Group

M. Patrick Gagné, Associé, Chef de produit et de commercialisation chez Téo Taxi

M. Robert Dutton , Administrateur de sociétés

L'invitation s'adresse aux dirigeants d'entreprise, aux membres de la direction, aux administrateurs ou aux gestionnaires en charge de l'éthique. Si l'éthique vous intéresse, ce colloque est pour vous !

Le colloque se tiendra Les 1er et 2 juin 2017, à Montréal - Loews Hôtel Vogue

À propos du Réseau d'éthique organisationnelle du Québec (RÉOQ)

Créé en 2011, le Réseau d'éthique organisationnelle du Québec (RÉOQ) est le plus important regroupement de professionnels et de gestionnaires en éthique organisationnelle au Québec. Le REOQ a pour mission de promouvoir l'éthique organisationnelle au Québec.

Le RÉOQ organise, tous les ans, un grand colloque sur un enjeu actuel et spécifique de l'éthique organisationnelle au Québec. Événement incontournable du monde de l'éthique au Québec, le colloque du REOQ réunit annuellement plus d'une centaine de dirigeants, gestionnaires et professionnels concernés par l'éthique dans leur organisation.

SOURCE Réseau d'éthique organisationnelle du Québec

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :