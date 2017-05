PepsiCo lance 7UP Lemon Lemon(MC), juste à temps pour l'été







Le lancement à l'échelle mondiale célèbre la magie du pique-nique;

des événements de « pause pique-nique » sont organisés à Toronto, New York et Paris

TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Juste à temps pour l'été, voici 7UP Lemon Lemon, la nouvelle limonade pétillante de PepsiCo qui vous invite à vous évader de vos journées chargées pour prendre une pause à l'extérieur, sous les chauds rayons du soleil et au grand air. Lemon Lemon tient à célébrer la magie du pique-nique, l'escapade physique et émotive qui permet à tous de mettre de côté la routine quotidienne et de reprendre contact avec les gens qui comptent vraiment. C'est l'occasion de discuter de vive voix plutôt que de texter et de remplacer les avatars par le visage de vos vrais amis. Le moment Lemon Lemon ne représente pas seulement l'escapade à l'extérieur, mais aussi les dîners quotidiens au parc, les 5 à 7 sur le toit d'un immeuble ou les voyages spontanés la fin de semaine.

Les consommateurs canadiens peuvent maintenant savourer la limonade pétillante Lemon Lemon dans une canette rayée à l'allure sophistiquée et contemporaine.

« L'esprit 7UP Lemon Lemon, c'est trouver l'équilibre entre la routine et la détente, la modernité et la nostalgie, explique Logan Chambers, directeur du Marketing à PepsiCo. Nous vous invitons à vous joindre à nous et à prendre le temps de relaxer, refaire le plein d'énergie et reprendre contact avec les gens qui vous entourent. »

Pour célébrer le lancement mondial de Lemon Lemon, les consommateurs peuvent s'évader avec la « pause pique-nique », une série d'événements qui auront lieu dans trois des plus grandes villes au monde, Paris, New York et Toronto. Chaque pique-nique Lemon Lemon misera sur le simple plaisir de s'évader et comprendra de la musique, des rafraîchissements, des occasions d'interagir en personne et, bien sûr, la chance de goûter aux boissons Lemon Lemon.

Maintenant offertes sur les tablettes des épiceries et des dépanneurs au Canada, les boissons 7UP Lemon Lemon contiennent 70 calories par canette de 355 mL, mais aucun édulcorant artificiel. En effet, ces boissons sont édulcorées avec un mélange de sucre et d'extrait de feuilles de stévia. Les boissons Lemon Lemon sont offertes dans ces trois différentes saveurs : Citron, Pêche blanche et Concombre et menthe.

Nous vous invitons à suivre Lemon Lemon sur www.instagram.com/lemonlemon_ca/ et https://www.facebook.com/LemonLemonCanada/ pour garder à l'esprit qu'une seule gorgée est le point de départ d'une escapade inoubliable.

À propos de PepsiCo Canada

PepsiCo Canada Breuvages (PBC), une unité d'affaires de PepsiCo Canada ULC, produit, distribue et commercialise une vaste gamme de boissons. Notre organisation emploie près de 5 000 associés partout et gère une vaste gamme de marques comme Pepsi, Pepsi diète, 7UP, Aquafina, Lipton, Tropicana et Gatorade.

La vision « Donner un sens à la performance est au coeur de toutes les activités de PepsiCo. Nous nous engageons à obtenir des résultats financiers à long terme en intégrant le facteur de la durabilité dans notre stratégie d'affaires afin de contribuer de façon positive dans la société et de préserver l'environnement. Pour ce faire, nous offrons une vaste gamme de produits, augmentons le nombre d'aliments sains et de boissons nutritives dans notre gamme de produits, réduisons les répercussions environnementales de nos activités, et ce, tout en appuyant nos employés et en apportant une contribution positive dans les collectivités où nous exerçons nos activités. Nous croyons que tous ces efforts aideront à positionner la société de façon favorable pour produire une croissance à long terme. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site pepsico.ca.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et

territoires partout dans le monde PepsiCo a généré des revenus nets d'environ 63 milliards de dollars en 2016 grâce à sa gamme de produits complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. La gamme de PepsiCo comprend plusieurs boissons et aliments délicieux et compte 22 marques qui produisent chacune plus de 1 milliard de dollars de ventes au détail annuelles estimées.

Notre vision, Donner un sens à la performance, fait partie intégrante de PepsiCo et repose sur notre conviction fondamentale que le succès de notre entreprise est lié de manière indissociable à la pérennité du monde qui nous entoure. Nous croyons que l'amélioration constante des produits que nous vendons, l'application de pratiques d'exploitation responsables pour protéger notre planète et la responsabilisation des gens dans le monde entier contribuent au succès de PepsiCo à titre d'entreprise mondiale qui crée une valeur à long terme pour la société et pour nos actionnaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.pepsico.com.

