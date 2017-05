Avis aux médias - Lancement de la campagne 2017 des jeunes élues et élus de l'UMQ







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des jeunes élus et élues (CJÉ) de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra une conférence de presse lors de laquelle elle lancera officiellement sa campagne « Prends ta place et vote! », en vue des élections municipales du 5 novembre 2017.

À cette occasion, messieurs Bernard Sévigny, président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, Jérémie Ernould, président de la CJÉ et conseiller municipal à Québec, et Émile Mailhiot, acteur et porte-parole de la campagne, s'adresseront aux représentants des médias, en compagnie de jeunes élus et élues de différentes régions du Québec.

Date : Jeudi 4 mai 2017



Heure : 15 h



Lieu : Salle 523B

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :