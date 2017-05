Santéscope : des données sur la santé vulgarisées, comparées et actualisées







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) relance son outil Santéscope pour offrir des données sur l'état de santé de la population du Québec, de façon imagée et à la portée de tous. Destiné notamment aux journalistes, aux professionnels et au milieu académique, Santéscope permet en un coup d'oeil d'obtenir un portrait actualisé de plusieurs indicateurs de l'état de santé tels que l'espérance de vie, la mortalité par suicide ou la proportion de fumeurs quotidiens.

Conçu dans un souci de vulgarisation et de simplicité, Santéscope propose des statistiques selon différentes perspectives de comparaison : hommes-femmes, rurales-urbaines, canadiennes, américaines et internationales. Il est donc possible de situer le Québec dans le monde pour plusieurs facettes, et ce, à travers le temps. Consommation abusive d'alcool, diabète, mortalité infantile, mortalité par cancer ou maladie du coeur, principales causes de décès, population âgée de 65 ans et plus, voilà quelques exemples de sujets traités.

Pour Marie-Hélène Lussier, démographe à l'INSPQ et instigatrice de la refonte de Santéscope, « ce site web répond à plusieurs questions courantes : De quelles maladies meurt-on? L'espérance de vie continue-t-elle d'augmenter au Québec? Le Québec se classe-t-il favorablement lorsque ses indicateurs de l'état de santé sont comparés à ceux d'États semblables? La consommation abusive d'alcool est-elle la même chez les hommes et les femmes? Qu'en est-il de l'obésité? ». De plus, un tableau de bord résume le positionnement du Québec dans le monde pour plusieurs indicateurs de l'état de santé. À ces produits s'ajouteront des analyses vulgarisées sur des sujets variés de santé publique.

La mise à jour des données sera effectuée sur une base annuelle. L'équipe de Santéscope prévoit ajouter une option de téléchargement de données dans les prochains mois. Le contenu vulgarisé de Santéscope continuera de s'enrichir avec de nouveaux indicateurs et d'autres analyses.

Pour consulter Santéscope : www.inspq.qc.ca/santescope

