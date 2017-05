Cadillac Fairview stimule le changement et responsabilise les élèves à l'échelle du pays







Des centres commerciaux CF se préparent à accueillir des expositions associées au programme UNIS à l'école dans le cadre d'un partenariat pluriannuel avec le mouvement UNIS

TORONTO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Cadillac Fairview (CF) entame la prochaine phase de son partenariat avec le mouvement UNIS, un organisme qui réunit les gens et leur fournit les outils pour changer le monde, en mettant en valeur dans certaines propriétés de CF au Canada les répercussions du programme UNIS à l'école. Dans le cadre de son engagement philanthropique continu à l'égard de l'investissement dans les collectivités dans lesquelles elle est implantée et du soutien aux initiatives de responsabilisation des jeunes, CF est fière d'inviter des élèves à présenter leurs plans d'action concrets visant l'amélioration de leurs collectivités. D'avril à septembre, pendant une journée, les centres commerciaux CF ayant été jumelés à l'une des 12 écoles exceptionnelles participant au programme accueilleront des événements éducatifs faisant la promotion du changement sur le plan environnemental, social ou économique.

« Depuis que Cadillac Fairview a annoncé son partenariat avec le mouvement UNIS en juin dernier, nous avons pu constater par nous-mêmes l'enthousiasme et la motivation des jeunes de nos collectivités à l'égard de causes importantes, affirme Jason Anderson, vice-président principal, Marketing, Cadillac Fairview. Par l'intermédiaire du partenariat avec le programme UNIS à l'école, les équipes de nos centres commerciaux investissent directement dans les quartiers dans lesquels elles vivent et travaillent et jouent un rôle actif dans la transmission de cette motivation à nos clients. Avec ces jeunes leaders inspirants, nous espérons informer nos clients et favoriser le changement en laissant une impression positive. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec Cadillac Fairview pour offrir cette occasion incomparable aux écoles canadiennes qui participent au programme UNIS à l'école et, ainsi, renforcer les efforts des élèves en matière d'apprentissage par le service au moyen d'une plateforme unique tout en sensibilisant la population au travail important qu'ils effectuent pour améliorer leurs collectivités et le monde, déclare Craig Kielburger, cofondateur du mouvement UNIS. À chaque étape du processus relatif au plan d'action - de la première idée, à la planification et à la mise en oeuvre -, les propriétés de CF du pays ont joué de façon remarquable le rôle de partenaires communautaires auprès de ces écoles et ont aidé les élèves à réaliser leurs rêves. »

Depuis un an, CF et le mouvement UNIS collaborent étroitement afin d'inviter les écoles à élaborer des plans d'action pour améliorer leur collectivité. Des représentants des centres commerciaux CF partenaires ont eu l'occasion de travailler avec des élèves lors de séances de motivation encourageant l'engagement. De mai à septembre, 12 centres commerciaux donneront vie à ces plans d'action en accueillant des événements d'une journée destinés à sensibiliser la population aux causes défendues par ces écoles, notamment les initiatives associées à l'environnement, à la justice sociale, à l'alimentation et au logement.

Les centres commerciaux CF participant au programme UNIS à l'école comprennent les suivants :

Ouest et Centre du Canada : CF Pacific Centre et CF Polo Park

CF Pacific Centre et CF Polo Park Ontario : CF Lime Ridge, CF Markville, CF Masonville Place, CF Rideau Centre, CF Sherway Gardens, CF Shops at Don Mills et CF Toronto Eaton Centre

CF Lime Ridge, CF Markville, CF Masonville Place, CF Rideau Centre, CF Sherway Gardens, CF Shops at Don Mills et CF Toronto Eaton Centre Québec : CF Carrefour Laval, CF Fairview Pointe Claire et CF Promenades St-Bruno

UNIS à l'école est un programme novateur, reposant sur les fondements de l'éducation et de l'engagement civique, qui redéfinit l'approche pédagogique à l'égard de l'apprentissage par le service à l'aide d'un programme d'un an qui encourage les jeunes à s'informer sur les enjeux sociaux et qui met à leur disposition les outils nécessaires pour soutenir les causes qu'ils ont à coeur. Offert dans plus de 5 600 écoles canadiennes, le programme UNIS à l'école pousse les élèves à mettre à profit leurs compétences pour la recherche et la vie quotidienne afin de soutenir des initiatives locales et mondiales.

CF OFFRE DES BOURSES PERMETTANT D'ÉTUDIER À L'ACADÉMIE PASSE À L'ACTION DE ME TO WE

En plus des événements avec les élèves qui auront lieu dans les centres commerciaux, CF offre 14 bourses d'études au nom des écoles participantes mentionnées plus haut, ainsi que de CF Chinook et de CF Champlain. Les lauréats auront la chance d'aller à l'académie Passe à l'action de ME to WE cet été, où les jeunes découvrent leur passion, gagnent en confiance et développent des compétences en leadership.

Le programme de philanthropie de Cadillac Fairview fait partie intégrante de l'engagement global de l'entreprise à l'égard de la responsabilité sociale. CF est consciente des relations qui existent entre les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et s'efforce de mettre de l'avant les valeurs fondamentales de l'entreprise et l'influence positive que peuvent avoir ses employés sur les collectivités dans lesquelles elle est présente, de même que les changements qu'ils peuvent apporter, tout en créant de la valeur pour ses clients, ses partenaires et ses actionnaires.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 300 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique.

Le portefeuille canadien, évalué à plus de 28 milliards de dollars, compte plus de 38 millions de pieds carrés de superficie locative dans 67 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :