Axter Agroscience distribuera les intrants biologiques agricoles d'Inocucor au Canada

MONTRÉAL, 3 mai 2017 /CNW/ - La compagnie Inocucor Technologies Inc. de Montréal a conclu un accord avec Axter Agroscience Inc., l'un des principaux fournisseurs et distributeurs canadiens de solutions nutritives foliaires, afin de distribuer l'intrant biologique agricole Synergrotm au Canada. En vertu de l'accord, Axter profitera, en tant qu'initiateur, de certains droits pour développer rapidement les marchés du Québec et de l'Ontario.

Synergrotm est une formulation de cellules vivantes pour les cultures horticoles de haute valeur, comme les fraises, les tomates, la laitue et le brocoli. Ce produit biologique de pointe approuvé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en décembre 2016 figure parmi les premiers produits microbiens enregistrés au Canada. Il s'agit également d'un intrant certifié par Pro-Cert qui reconnaît son utilisation dans le domaine de l'agriculture biologique au Canada.

Inocucor utilise un procédé breveté de fermentation pour combiner des souches multiples de bactéries et de levures, qui résulte en un puissant optimisateur de terroirs et de cultures horticoles. Ces produits sont sûrs pour les gens et pour l'environnement.

« Axter est heureuse de distribuer ce nouveau produit microbien qui a déjà démontré sa valeur sur le marché américain, a déclaré Pierre Migner, président directeur général d'Axter. Nous estimons que l'ajout de Synergrotm à notre gamme de produits nous aidera à servir encore mieux les producteurs de fruits et légumes biologiques et conventionnels, en améliorant le rendement des cultures, en raccourcissant les périodes de croissance et en créant des sols plus sains et plus résistants. »

Axter Agroscience est un chef de file dans le domaine des biostimulants. Ses programmes de recherche avancés lui ont permis d'évaluer et de mettre au point des produits qui accroissent la rentabilité des agriculteurs. Axter collabore avec Incocucor depuis 2013 pour développer son produit de deuxième génération, Synergro FreeTM destiné aux cultures de maïs, de soja et de blé.

Synergro sera offert dans le réseau de distribution bien établi d'Axter dans toutes les provinces canadiennes.

À propos d'Inocucor

Inocucor est une entreprise de biotechnologie qui conçoit des produits agricoles naturels puissants qui ciblent le phytomicrobiome, les semences, les plantes, les systèmes radiculaires et le sol qui les entoure.. Le produit de première génération d'Inocucor, Garden Solution® maintenant connu sous le nom Synergrotm , utilise des microbes vivants afin d'améliorer la santé de l'ensemble du phytomicrobiome. Les prochaines générations de produits d'Inocucor comprendront des solutions biologiques acellulaires puissantes pour la biostimulation ainsi que de nouvelles entités biologiques et des composés actifs pour la biofertilisation et la bioprotection dans la production agricole courante. Pour plus d'informations, consultez www.inocucor.com

À propos d'Axter Agroscience

Établi à Mont-Saint-Hilaire, au Québec, Axter Agroscience développe et commercialise des solutions novatrices de biostimulants et de nutriments depuis 1981. Les produits d'Axter sont employés par les agriculteurs du Canada pour leur offrir des solutions technologiques qui améliorent le rendement et la qualité de leurs cultures. Axter a récemment lancé ses biostimulants de deuxième génération. S'appuyant sur des produits de première génération, CropBooster 2.0® et RR SoyBooster 2.0® augmentent le rendement des cultures et le «pourcentage de gains». Pour plus d'informations, visitez www.axter.ca

