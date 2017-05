/R E P R I S E -- Assemblée annuelle des actionnaires du Groupe SNC-Lavalin inc./







MONTRÉAL, le 28 avril 2017 /CNW Telbec/ - Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) invite les représentants des médias à assister à son assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu le jeudi 4 mai 2017 à 11 h au Palais des congrès de Montréal. Une rencontre de presse suivra immédiatement l'assemblée.

Quoi : Assemblée annuelle des actionnaires

Rencontre de presse



Qui : Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin

Lawrence Stevenson, président du conseil



Quand : Le jeudi 4 mai 2017

Assemblée des actionnaires : 11 h

Rencontre de presse : 11 h 55



Où : Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle, salle 516





* L'entrée principale est située au 1001, place Jean-Paul-Riopelle, mais vous pouvez aussi y accéder par les entrées situées sur les rues Viger, St-Urbain ou St-Antoine.

L'évènement sera webdiffusé en direct et sera disponible à l'adresse http://www.icastpro.ca/fsnc170504.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est l'un des plus grands groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir des bureaux situés dans plus de 50 pays, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de réalisation et de mise en service, en plus d'une vaste gamme de services d'investissements de maintien aux clients dans nos quatre secteurs soit Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. SNC-Lavalin s'occupe aussi du financement et des services d'exploitation et d'entretien pour assurer une prise en charge complète des projets. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :