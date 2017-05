Technologies D-BOX mandatée par NFL Experience Times Square pour créer une expérience immersive inoubliable







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2017) - Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial en matière de technologie de mouvement, a été choisie par NFL Experience Times Square pour la création, au coeur de la ville de New York, d'une exaltante expérience immersive à la fine pointe de la technologie sur un thème sportif.

Pour cette attraction interactive, présentée à l'année au 20 Times Square, à l'intersection de la 47e Rue Ouest et de la 7e Avenue, une salle de projection immersive avant-gardiste sera aménagée et comprendra des projecteurs haute définition et 185 sièges dotés de la technologie de mouvement D-BOX. Ce lieu sans pareil permettra aux amateurs de football de tous les âges de nourrir leur passion pour ce sport et de ressentir pleinement l'excitation et la poussée d'adrénaline qu'il provoque. Le spectacle multimédia présentant du contenu exclusif de NFL Films proposera aux visiteurs une expérience exceptionnelle en les faisant passer de simples amateurs à joueurs professionnels de football. En effet, les visiteurs pourront adopter le point de vue d'un joueur dans le vestiaire et sur le terrain avant de plonger dans l'ambiance festive du Super Bowl.

Créée par le Cirque du Soleil en partenariat avec la National Football League (NFL), l'attraction NFL Experience Times Square ouvrira ses portes en novembre 2017, donnant par la même occasion au public un accès privilégié à l'univers du football professionnel. Outre des souvenirs de championnats, elle présentera un film grandiose comprenant des images exclusives, des écrans interactifs permettant de découvrir des programmes d'entraînement et des plans de match de la NFL et des défis physiques donnant l'occasion aux visiteurs de se mesurer aux joueurs professionnels. Cette attraction unique en son genre invitera les amateurs de football à passer des gradins au terrain.

« Nous avons tout naturellement plongé dans cette aventure aussi créative qu'innovatrice, a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. En combinant notre technologie de mouvement immersive hors pair avec la vision exceptionnelle de NFL Experience, nous avons créé une expérience unique qui réinvente le concept d'attraction. »

« Nous sommes particulièrement fiers de voir la NFL et le Cirque du Soleil - deux organisations de grande réputation - exploiter le potentiel de notre technologie de mouvement innovatrice, a souligné Yannick Gemme vice-président des ventes, simulation et formation et divertissement de D-BOX. Grâce à ce projet qui bénéficiera d'une grande visibilité, les amateurs de football pourront profiter d'une attraction stupéfiante qui deviendra rapidement un attrait incontournable de New York. »

Technologies D-BOX inc.

Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie pour les marchés du divertissement, de la simulation et de la formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et transmis à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements ainsi produits sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran pour créer une expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

