La Dictée P.G.L. et la Ligue Nationale d'Improvisation au Musée canadien de l'histoire!

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le spectacle de clôture du projet Signature Canada 150 s'intitulant « La Dictée P.G.L. du 150e : Les escales de l'histoire » se déroulera le 26 mai prochain dès 19 h au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Pour l'occasion, les joueurs de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) proposeront une représentation haute en couleurs.

Cet événement marquera la fin d'une tournée pancanadienne. En effet, La Dictée P.G.L. et la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) vont parcourir le Canada en mai 2017 afin d'animer des ateliers et des matchs d'improvisation dans des gares de VIA Rail Canada (ou à proximité). Deux équipes voyageront en train vers six destinations : les escales de la première équipe débuteront à Vancouver alors que la deuxième équipe entamera ses escales au départ d'Halifax. Ces activités ont été organisées dans le cadre de la participation de VIA Rail à plusieurs centaines de rassemblements organisés dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération du Canada.

Le 26 mai, les deux équipes se rejoindront au Musée canadien de l'histoire afin de célébrer l'histoire et la francophonie canadienne d'une façon bien particulière. Cet événement est possible grâce à un partenariat avec le Musée canadien de l'histoire. Les billets gratuits sont disponibles dès maintenant : bit.ly/2nmKUt7

Ce projet est possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada, de VIA Rail Canada, du Théâtre de la LNI, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, de MAtv, du Canal Savoir, de Francolab et du Musée canadien de l'histoire. La Fondation Paul Gérin-Lajoie aimerait également remercier le Musée canadien pour les droits de la personne, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, l'Alliance Française de Toronto et de Vancouver ainsi que l'École de technologie supérieure pour leur appui dans le cadre de la tournée pancanadienne.

À PROPOS DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE ET DE LA DICTÉE P.G.L.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie fête ses 40 ans d'existence en 2017. Elle oeuvre au Canada et à l'international afin de promouvoir sa mission : l'Éducation pour tous! Au Canada, son activité la plus notoire est sans aucun doute La Dictée P.G.L., un projet éducatif majeur qui existe depuis 1991.

