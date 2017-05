Boulevard Lexus et Boulevard Toyota : De nouveau reconnus comme endroits où il fait bon travailler par Great Place to Work (MD)







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Nous sommes fiers d'annoncer que Boulevard Lexus et Boulevard Toyota, regroupés sous le nom de Toyotoshi Group Canada - Opérations Québec, ont obtenu l'honneur d'être désignés parmi les Meilleurs lieux de travail de l'année par Great Place to Workmd, et ce, pour une quatrième année consécutive. Le groupe est d'autant plus fier de recevoir ce prix prestigieux que Boulevard Lexus et Boulevard Toyota sont les seuls et uniques concessionnaires automobiles sur cette liste, qui reconnaît les 100 meilleurs lieux de travail au Canada.

Offrir un milieu de travail exceptionnel qui soutient l'expérience des clients et où il fait bon s'accomplir et faire carrière fait partie intégrante des valeurs d'entreprise de Boulevard Lexus et Boulevard Toyota.

« Nous sommes très touchés de recevoir une fois de plus cette prestigieuse reconnaissance. Nous sommes fiers en particulier des membres de notre famille du Québec qui vivent nos valeurs chaque jour afin de construire un lieu de travail qui est numéro un dans leur coeur », dit Mario Toyotoshi, président et chef d'expérience du Groupe Toyotoshi au Canada.

Ce qui nous rend le plus fiers, c'est de savoir que nos employés sont bien chez nous et qu'ils reconnaissent faire partie de deux des meilleurs lieux de travail au Canada. Cette reconnaissance nous indique que nous sommes dans la bonne voie et que nos valeurs d'entreprise, qui sont la confiance, la considération et le plaisir, sont aussi celles de nos employés », souligne Patrice Ouellet, chef de l'exploitation du Groupe Toyotoshi au Canada.

Cette année, le concours a reçu plus de 400 inscriptions, et plus de 60 000 employés ont répondu au sondage. En plus de la reconnaissance des Operations Québec dans les 50 Meilleurs Lieux de Travail, tous les concessionnaires du groupe Toyotoshi ont été certifiés comme Meilleurs Lieux de Travail par L'institut Great Place to Work??.

À PROPOS DE BOULEVARD LEXUS ET BOULEVARD TOYOTA

Boulevard Lexus et Boulevard Toyota sont deux importants concessionnaires automobiles de la région de Québec, membres de la grande famille du Groupe Toyotoshi au Canada, division de Toyotoshi Group. Sont également membres de la famille, en Ontario : Dixie Toyota, Ideal Honda et Meadowvale Toyota. Le Groupe Toyotoshi Canada emploie plus de 350 personnes et s'efforce de fournir à ses clients un service à la clientèle exceptionnel ainsi qu'une expérience de vente et de service incomparable. La compagnie canadienne fête ses 13 ans d'existence, tandis que Toyotoshi Group possède 48 ans d'histoire et est l'un des groupes d'entreprises privées les plus respectés au Paraguay.

À PROPOS DE GREAT PLACE TO WORKmd CANADA

L'institut Great Place to Workmd est l'autorité mondiale en matière de lieux de travail performants caractérisés par un haut niveau de confiance. Firme de recherche et de conseil, l'institut s'est donné comme mission d'améliorer la société en aidant les entreprises à transformer leur milieu de travail. Il offre l'expertise, le cadre et les indicateurs nécessaires pour la création, le soutien et la reconnaissance de lieux de travail extraordinaires. Au Canada, l'institut Great Place to Workmd publie des listes ciblées par secteurs et par catégories d'employés. Chaque année, celles-ci sont intégrées à la plus vaste étude mondiale sur les milieux de travail, dont l'aboutissement est la publication de listes nationales dans plus de 50 pays et du palmarès annuel des 100 meilleures entreprises du magazine Fortune. À l'échelle mondiale, le sondage de l'institut donne voix à 11 millions d'employés, dont 300 000 au Canada seulement.

