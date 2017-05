Air Canada annonce son premier service sans escale reliant Montréal et l'Amérique du Sud, la liaison Montréal-Lima







Des vols sans escale Montréal-Phoenix seront également proposés

MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle poursuivait l'expansion de son réseau international en ajoutant la liaison Montréal-Lima*, son premier service sans escale reliant Montréal à l'hémisphère Sud. Le transporteur mise également sur la forte demande saisonnière de vols pour l'Arizona en proposant un nouveau service sans escale Montréal-Phoenix. Les vols sont maintenant offerts à la vente à aircanada.com et par l'intermédiaire des agents de voyage.

« Air Canada poursuit son expansion mondiale en ajoutant un service entre Montréal et Lima, notre toute première destination sud-américaine au départ de notre plaque tournante de Montréal, qui permettra un accès pratique aux voyageurs des provinces canadiennes du Québec et de l'Atlantique qui veulent se rendre au Pérou. Cette nouvelle liaison s'ajoutera à notre service assuré toute l'année au départ de Toronto et positionnera stratégiquement Air Canada comme joueur de premier plan dans le marché en plein essor des vols entre Montréal et l'Amérique latine. L'Amérique du Sud deviendra le troisième continent desservi par Air Canada au départ de sa plaque tournante de Montréal en l'espace de deux ans, après l'Afrique (Casablanca et Alger) et l'Asie (Shanghai), a fait valoir Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers à Air Canada. Nous sommes également heureux de proposer un nouveau service Montréal-Phoenix offrant encore plus de choix aux clients qui cherchent à fuir l'hiver canadien. Ces nouvelles liaisons accentuent notre présence dans le marché des voyages d'agrément du Québec et renforcent la position de Montréal comme plaque tournante essentielle pour des destinations aux États-Unis. »

« Ces nouvelles liaisons directes avec Lima et Phoenix sont une excellente nouvelle pour Montréal et son économie. Ces nouvelles liaisons permettront de faciliter les déplacements et les échanges entre nos villes respectives et démontreront l'importance de Montréal comme carrefour international majeur. Je souligne aussi que la liaison avec Lima est la première d'Air Canada avec l'Amérique du Sud, ce qui ouvre la porte à un nouveau marché très prometteur pour Montréal. Merci à Air Canada de participer si activement au rayonnement international de Montréal », a affirné le Maire de Montréal Denis Coderre. »

« Avec l'ajout de Lima à son réseau montréalais, Air Canada nous démontre une fois de plus sa volonté de développer Montréal-Trudeau en tant que hub stratégique. Nous lui en sommes reconnaissants et nous supportons énergiquement ses efforts, notamment en améliorant continuellement nos installations aéroportuaires et les rendant plus efficaces », a déclaré le président-directeur général d'Aéroports de Montréal.

Liaison Service saisonnier Appareil Fréquence Montréal-Lima* 16 décembre 2017 - 27 mai 2018 767-300ER de Boeing de 282 places (Air Canada Rouge) proposant la cabine Premium Rouge et la classe économique Deux vols hebdomadaires Montréal-Phoenix 22 février 2018 - 28 mai 2018 A319 d'Airbus de 136 places (Air Canada Rouge) proposant la cabine Premium Rouge et la classe économique Trois vols hebdomadaires

* Sous réserve d'approbations gouvernementales.

L'horaire de toutes les nouvelles liaisons est établi de manière à optimiser les correspondances à la plaque tournante d'Air Canada à Montréal à destination et au départ de son vaste réseau en Amérique du Nord et dans le monde. Les passagers de tous les vols peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan. En outre, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

À ce jour en 2017, Air Canada a lancé un service international Montréal-Shanghai et inaugurera dans les prochaines semaines les liaisons Vancouver-Taipei, Vancouver-Nagoya, Vancouver-Francfort, Vancouver-Londres Gatwick, Toronto-Mumbai, Toronto-Berlin, Toronto-Reykjavik, Montréal-Reykjavik, Montréal-Tel-Aviv, Montréal-Alger et Montréal-Marseille.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, pour plus de 200 aéroports répartis sur 6 continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 45 millions de passagers en 2016. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 57 aux États-Unis et 91 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 190 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada dans Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 09:05 et diffusé par :