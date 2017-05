NFL Experience Times Square dévoile un aperçu d'une nouvelle expérience de football immersive unique en son genre







Un parcours interactif transforme les amateurs en joueurs, puis en champions

NEW YORK, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - NFL Experience Times Square dévoilait aujourd'hui les premiers détails de cette attraction interactive dernier cri qui promet de rapprocher plus que jamais les amateurs de football de leur sport. NFL Experience Times Square qui ouvrira ses portes en novembre prochain à New York, offre aux amateurs l'occasion de se glisser dans la peau d'un joueur de la NFL au moyen d'une expérience cinématographique en 4D, d'épreuves physiques, de réalité augmentée et de divers éléments immersifs qui permettront aux amateurs de se retrouver dans la mêlée.

«NFL Experience Times Square porte le divertissement à un niveau inédit pour les amateurs de football récents ou de longue date », a déclaré Danny Boockvar, président de NFL Experience Times Square. « Cette attraction à ne pas manquer permettra aux New-Yorkais et aux touristes de vivre le match comme jamais auparavant. »

Billets en vente aujourd'hui

Les billets pour cette toute nouvelle attraction thématique sont en vente à compter d'aujourd'hui. Ils sont offerts exclusivement sur le site https://www.nflexperience.com/, à partir de 39,00 $ US.

Dans les coulisses de NFL Experience Times Square

Se lancer dans la partie

À partir de l'entrée située au rez-de-chaussée, à l'angle de la 44e Rue et de la 7e Avenue à New York, les visiteurs prennent l'ascenseur jusqu'au quatrième étage, où ils sont transportés au coeur des rituels d'un jour de match. Ils longent un « Mur de la renommée » comportant des messages personnalisés de joueurs légendaires de la NFL, puis ils sont invités à explorer la riche histoire de ce sport américain par excellence au moyen de vidéos présentées sur des écrans géants. Les participants peuvent mettre à l'épreuve leurs connaissances de leur équipe préférée au moyen de plus de 20 postes dotés d'écrans tactiles interactifs représentant les 32 équipes de la NFL. En s'approchant du cinéma, les amateurs peuvent voir des présentoirs comportant des articles emblématiques comme la « Terrible Towel » de Pittsburgh et le « Cheesehead » de Green Bay.

Par la suite, ils prennent place dans le cinéma 4D pour vivre « le jour du match », un film immersif comportant du contenu exclusif de NFL Films. Le cinéma de 185 places est conçu pour évoquer la sensation de se trouver dans un stade de football plein à craquer. Il est doté d'écrans de haute technologie sur tous les murs, de sièges mobiles et d'éléments à température contrôlée offrant une expérience hautement sensorielle qui transforme le public d'amateurs en joueurs.

Le spectacle multimédia présente les joueurs alors qu'ils tentent de s'emparer du ballon de football tout au long de la saison et il souligne les émotions de la saison de la NFL : l'effervescence du mois de septembre, les essais du mois d'octobre, l'excitation du mois de novembre et le sentiment d'accomplissement après avoir réussi à atteindre les éliminatoires au mois de décembre. Dans le climat frais de l'automne qui fait place à l'hiver, le public ressent une montée d'adrénaline lorsqu'il devient le receveur éloigné courant sur le terrain alors que l'équipe défensive s'élance vers lui. Cette façon de voir le match est inédite, qu'il s'agisse de la vitesse, du caractère intime du terrain, de la proximité des gradins ou des lignes de touche.

Jouer comme un pro

Le public quitte le cinéma 4D au troisième étage, après avoir remporté le match du championnat de la conférence, puis il entre dans le vestiaire des joueurs au son des acclamations et de véritables discours d'après-match d'entraîneurs de la NFL. Les amateurs se trouvent maintenant dans le sanctuaire privé des joueurs, puis ils se déplacent jusqu'aux installations d'entraînement où ils doivent se préparer en vue du prochain Super Bowl. Dans une réplique d'une authentique installation d'entraînement des équipes de la NFL, les amateurs peuvent se mesurer aux professionnels grâce à une série de défis interactifs - y compris une épreuve de saut vertical et de blocage d'obstacles qui comparent leurs aptitudes à celles des meilleurs joueurs des lignes offensives et défensives.

Au moyen d'une combinaison d'effets visuels et de la technologie Kinect, les amateurs peuvent ensuite revêtir l'uniforme de leur équipe préférée de la NFL. Une fois que le système a créé de façon numérique l'équipement et l'uniforme à partir de leur image en direct, les amateurs peuvent voir leurs prouesses physiques alors qu'ils portent l'uniforme de l'équipe de leur choix.

Passant de l'entraînement du corps à celui de l'esprit de footballeur, les amateurs reçoivent ensuite des directives individuelles à partir d'un hologramme à l'effigie d'un entraîneur légendaire de la NFL. Tout comme les quarts-arrière de la NFL, ils se préparent à affronter leurs rivaux en apprenant un nouveau jeu dans un lieu qui constitue une réplique d'une salle de classe d'entraîneur, y compris un grand tableau blanc numérique qui s'anime au moyen des « X » et des « O » du jeu.

Le plan de match en main, les visiteurs se retrouvent au coeur du caucus à titre de quart-arrière de leur équipe. Alors que la renommée et la gloire sont en jeu, ils doivent prendre la tête de leur équipe et la diriger dans l'exécution du nouveau jeu. Ils doivent choisir un jeu, lire la défense et effectuer le jeu à temps, pendant que l'entraîneur observe le tout des lignes de côté.

Les amateurs sont maintenant prêts à participer au match le plus important - le Super Bowl -, lors duquel ils pourront mettre à l'épreuve leurs aptitudes en lançant un vrai ballon de football à leur receveur préféré, tout en ressentant l'exaltation d'une victoire au Super Bowl après avoir complété la passe menant à la victoire. Dans le cadre du « défi du quart-arrière », on mesure la vitesse du ballon de football, sa précision et le pourcentage de passes complétées, puis on les compare à ceux des quarts-arrière de renommée mondiale préférés des amateurs.

La célébration des champions

Les visiteurs, étant passés de joueurs à champions, descendent au deuxième étage, où le son croissant des acclamations de la foule les enveloppe, tandis qu'ils sont entourés de leurs coéquipiers. Des lumières à DEL intégrées simulent une tempête de flashs d'appareils photo et captent l'enthousiasme que suscite l'arrivée des joueurs sur la plus grande scène de la NFL.

Sur un terrain qui s'anime grâce à la réalité augmentée, les visiteurs se trouvent maintenant plongés dans les célébrations grandioses d'une victoire au Super Bowl. Ils font la fête avec leurs héros et ressentent la joie d'avoir conquis chaque rival avant d'atteindre le summum de ce sport. Les amateurs peuvent être interviewés par un journaliste et leur dire ce qu'ils ressentent après s'être entraînés physiquement et mentalement en vue de remporter le Super Bowl.

À titre de champions, les amateurs ont acquis le droit de partager la scène avec le trophée Vince Lombardi et de s'en approcher, tout comme un gagnant du Super Bowl. Ils se déplacent ensuite jusqu'à une installation qui montre le prix le plus personnel de la NFL - la bague du Super Bowl. Le design de la bague constitue l'expression la plus intime de la saison de l'équipe et le principe directeur qui l'a menée au sommet.

Les amateurs sortent par le tunnel des champions, où ils sont immergés dans une vidéo qui montre les moments les plus palpitants de leurs héros sur le terrain. Avant d'atteindre la fin du tunnel, les amateurs voient leurs propres moments forts, et peut-être même leur entrevue du Super Bowl sur le terrain.

Les amateurs peuvent célébrer au moyen de leur propre « danse du touché », qui pourrait même être diffusée sur Times Square.

Rendus officiels

Lien: https://ftp.cdscosa.com/public/folder/fx3hBz2QmEKaC4CWPZCPwA/Renderings

Vidéo officielle

Lien: https://app.frame.io/f/clcVcfzX

NFL Experience Times Square :

NFL Experience Times Square sera la première attraction interactive et immersive en son genre située au coeur de la ville de New York. Elle rapprochera plus que jamais les amateurs de la Ligue nationale de football de leur équipe préférée. Grâce à une combinaison de contenu immersif et interactif, d'un cinéma 4D dernier cri et d'autres effets multimédias, l'expérience transportera les visiteurs des gradins jusqu'au terrain, les menant du coup d'envoi de la saison jusqu'aux éliminatoires et, ultimement, au Super Bowl.

Créée par le Cirque du Soleil en collaboration avec la Ligue nationale de football, NFL Experience Times Square sera inaugurée en novembre 2017 à New York.

Pour en savoir plus sur NFL Experience Times Square, veuillez consulter le site www.nflexperience.com. Suivez @NFLExperience et insérez le mot-clic #NFLX sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Cirque du Soleil Canada inc.

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :