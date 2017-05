Medical Marijuana, Inc. communique les résultats financiers de la fin d'exercice 2016 et les faits saillants opérationnels - La vente de produits par trimestre a augmenté de 66 % du T1 au T4







SAN DIEGO, le 3 mai 2017 /CNW/ - Medical Marijuana, Inc. (OTC PINK : MJNA), la toute première société de cannabis cotée en bourse aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2016 et a fourni un aperçu des récents faits saillants opérationnels. La société a continué de montrer une forte croissance tout au long de l'année, alors que les revenus de l'année 2016 ont augmenté d'un trimestre à l'autre de 66 % du T1 au T4 et que le résultat étendu net a augmenté pour atteindre 171 387 975 $, soit une hausse de 731 % par rapport à 2015. Les revenus nets de la société s'élevaient à 8 003 943 $ en 2016.

«?En tant que septième investisseur dans Medical Marijuana, Inc., je suis fier de dire que nous sommes sur la voie d'une année 2017 historique?», a déclaré le PDG de Medical Marijuana, Inc., le Dr Stuart Titus. «?De la recherche novatrice menée sur les produits de la société en Amérique latine pendant l'année 2016, à la croissance substantielle de la capitalisation boursière par les investissements majeurs de la société et le développement de nouvelles molécules brevetées et de la propriété intellectuelle par les sociétés du portefeuille, les actionnaires ont de quoi se réjouir.?»

Titus a poursuivi : «?Medical Marijuana Inc. est une société de portefeuille avec des actifs diversifiés qui comprennent des divisions de vente nutraceutique, ainsi que des investissements dans des sociétés de développement pharmaceutique de stade précoce, tous dans l'espace cannabinoïde émergeant. Nous continuons de croire en l'avenir de la botanique ainsi qu'à l'aspect pharmaceutique?; la croissance des actifs nets de la société l'année dernière ne fait que renforcer notre conviction dans nos stratégies à long terme qui consistent à créer de la valeur pour les actionnaires.?»

Medical Marijuana, Inc. a connu une année positive de croissance en 2016, à la fois avec les investissements de la société et les filiales en propriété exclusive, et notamment l'expansion internationale, des dépôts pour de nouveaux brevets et marques de commerce, de nouvelles nominations de grande envergure de l'équipe de direction, de nouveaux accords de licence et des développements sans précédent dans la recherche clinique, à la fois pour les sociétés d'investissement de l'entreprise et le produit emblématique Real Scientific Hemp Oiltm (RSHOtm).

Faits saillants du quatrième trimestre et de l'année 2016

Durant l'année 2016, Medical Marijuana, Inc. ainsi que ses investissements et filiales ont atteint les jalons et événements significatifs suivants :

FAITS MARQUANTS CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS

1) AXIM Biotechnologies

Medical Marijuana, Inc est un investisseur majeur de AXIM Biotechnologies (OTC : AXIM), détenant 22 669 125 actions de la société biotech de recherche et de développement cannabinoïde. AXIM a connu une croissance significative et des étapes majeures l'année passée, et notamment un cours de clôture de l'action de 8,70 $ en date du 31 décembre 2016, soit une augmentation de 2618 % par rapport au 31 décembre 2015. En plus de cette augmentation significative de la valeur, AXIM Biotechnologies a atteint les étapes suivantes :

Elle a reçu un nouveau brevet de l'USPTO pour sa gomme à mâcher cannabinoïde, qui couvre la gomme à mâcher comme un mécanisme d'administration de tous les cannabinoïdes, y compris le THC.

Elle a déposé quatre nouvelles demandes de brevets : 62/328,467 pour la «?gomme à mâcher avec cannabinoïde et nicotine?», 62/427,797 pour la «?gomme à mâcher avec cannabinoïde et gabapentine?», 62/410,469 «?gomme mâcher avec opioïde et cannabinoïde?» et 62/411,067 «?suppositoires comprenant un cannabinoïde?».

Le portefeuille de propriété intellectuelle d'AXIM comprend à présent 11 demandes de brevets à différentes étapes d'approbation.

AXIM a, à présent, enregistré 18 marques de commerce nationalement et internationalement, avec 5 demandes de marques de commerce de plus en cours, toutes fondées sur des produits formulés par AXIM.

AXIM a reçu des résultats de données pharmacocinétiques positives (PK) sur sa gomme CDB CanChew Plus®. AXIM a également signé une lettre d'intention avec une société d'API américaine majeure pour le développement d'une gomme à mâcher fonctionnelle qui s'appuie sur la dronabinol (THC synthétique).

AXIM a signé des contrats avec Quay Pharma au Royaume-Uni pour le développement et la fabrication d'un certain nombre de nouveaux produits pharmaceutiques.

La société a également achevé une étude de preuve de concept sur son produit AX-1602, un produit dermatologique chez les patients atteints de psoriasis et dermatite atopique à la Maurits Clinic de La Haye, aux Pays-Bas.

AXIM a engagé des essais cliniques sur le traitement du syndrome du côlon irritable (IBS) avec la gomme CBD CanChew Plus® 50mg de la société à l'Université de Wageningue aux Pays-Bas avec 40 patients.

La société a également signé un accord d'achat de terrain pour la construction de son établissement de R. et D. et de fabrication avec la ville d'Almere aux Pays-Bas.

AXIM a signé des contrats de distribution pour CanChew Plus® et MedChew® Rx avec Rafa Pharmaceuticals, pour la distribution en Israël.

AXIM a également signé un accord de distribution avec ICC (International Cannabis Corporation, ICC.V) pour la distribution de ses produits en Amérique du Sud.

Medical Marijuana, Inc. est l'investisseur initial dans AXIM Biotechnologies et son prédécesseur CanChew Biotechnologies, LLC et est vraiment ravi de voir que l'investissement de la société porte ses fruits par le biais de ces augmentations significatives.

2) Kannalife Sciences

Medical Marijuana, Inc. détient également 16,7 % de la société de portefeuille Kannalife Sciences Inc., une société biotechnologique de stade avancé impliquée dans le développement pharmaceutique de nouveaux composés thérapeutiques fondés sur les cannabinoïdes. Kannalife a engrangé un accord de licence avec l'United States National Institutes of Health (NIH) pour deux indications : (1) encéphalopathie hépatique (HE) et deuxièmement pour le traumatisme crânien, connu sous le nom de (2) encéphalite traumatique chronique (CTE). Outre ces accords de licence, Kannalife Sciences a atteint les étapes suivantes en 2016 :

L'annonce d'un brevet sur un nouveau composé analogue du CBD nommé KLS-13019 qui élimine les limites du CBD pour une meilleure «?similarité médicamenteuse?».

KLS-13019 a été créé pour être 50 fois plus puissant et meilleur ainsi que 400 fois plus sûr que le CBD et a présenté un profil cohérent avec une biodisponibilité orale améliorée. La découverte du corpus scientifique derrière le KLS-13019 a été publiée par l'American Chemical Society.

Kannalife a reçu la toute première autorisation de la DEA accordée à une société américaine pour importer du cannabidiol de qualité pharmaceutique afin de poursuivre ses études de faisabilité pour contribuer au traitement de l'HE et de la CTE. La licence NIH de la société pour rechercher un traitement pour la CTE a également figuré dans un article majeur de Sports Illustrated.

Kannalife a produit avec succès des formulations de CBD et de produits de qualité pharmaceutique KLS-13019 à utiliser dans des programmes cliniques avec des partenaires CRO, Catalent et Normaco respectivement.

Kannalife a progressé dans son plan de développement clinique à travers l'achèvement d'une étude de faisabilité à la Temple University pour le traitement de l'encéphalopathie hépatique.

pour le traitement de l'encéphalopathie hépatique. La société a également identifié et breveté 17 nouveaux composés analogues du cannabidiol novateurs.

Medical Marijuana, Inc. s'attend à observer des progrès significatifs dans les programmes de développement clinique de Kannalife Science dans un futur proche à compter de 2017, en utilisant la technologie brevetée et les accords exclusifs de Kannalife avec les National Institutes of Health et la DEA.

FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS

Medical Marijuana, Inc. est un portefeuille d'investissement, attendu que son activité est de soutenir les investissements et filiales de la société. Les investissements et filiales de Medical Marijuana, Inc. ont connu une année importante d'expansion internationale et de développement de produits en 2016.

1) HempMeds

La filiale entièrement détenue par Medical Marijuana, Inc., HempMeds, est la marque grand public prédominante du portefeuille et a connu une année d'expansion massive et une croissance continue pour sa gamme de produits d'huile de chanvre cannabidiol (CBD). Après avoir reçu la toute première autorisation du Brésil pour Real Scientific Hemp Oiltm (RSHOtm) en 2014, HempMeds® a obtenu les toutes premières autorisations pour ses produits RSHOtm et RSHO-Xtm des gouvernements fédéraux du Mexique et du Paraguay en 2016. Outre ces accords de licence, HempMeds a atteint les étapes suivantes :

HempMeds a augmenté ses activités de gros américaines de plus de 50 %.

Le produit phare sans THC de HempMeds RSHO-Xtm est devenu le premier produit de cannabis à être autorisé à l'importation au Mexique par COFEPRIS, qui a été prescrit par la communauté médicale au Mexique pour le traitement de l'épilepsie, les douleurs chroniques, le cancer du sein après la chimiothérapie et la neuropathie diabétique.

Les produits de HempMeds ont fait partie de plusieurs études scientifiques, et notamment une étude effectuée par le neurologue renommé, le Dr Saul Garza Morales sur 39 enfants atteints d'épilepsie réfractaire au Mexique. Comme dévoilés par le Dr Garza lors d'une conférence de presse à Mexico , les résultats comprenaient une réduction des crises chez 86 % des patients.

sur 39 enfants atteints d'épilepsie réfractaire au Mexique. Comme dévoilés par le Dr Garza lors d'une conférence de presse à , les résultats comprenaient une réduction des crises chez 86 % des patients. HempMeds a organisé le tout premier symposium de médecins au Mexique qui visait à former les professionnels médicaux aux avantages du CBD et sur la bonne façon de le prescrire.

HempMeds a développé l'équipe commerciale américaine à son plus haut niveau dans l'histoire de la société.

HempMeds a étendu la distribution dans d'autres pays d'Amérique latine, et notamment en Argentine, au Paraguay , en Colombie et au Chili.

Medical Marijuana, Inc. et HempMeds prévoient de mettre un nombre significatif de ressources dans le marché latino-américain en rapide expansion de la société et également dans les plans de développement clinique imminents en recourant aux produits de la société pour les traitements de plusieurs indications.

2) Kannaway

La filiale entièrement détenue par Medical Marijuana, Inc., Kannaway, est la marque marketing de style de vie de premier plan de la société et a connu une année de croissance et de revitalisation massive. Cela a conduit à une multiplication des revenus de Kannaway par 10 en comparaison d'un exercice à l'autre. En plus de cette augmentation impressionnante du chiffre d'affaires, Kannaway a atteint les étapes suivantes :

Kannaway a ajouté des chefs de file clés dans les postes de direction, et notamment la nomination du nouveau PDG Blake Schroeder et du président Brad Tayles .

. Kannaway a augmenté le nombre d'ambassadeurs de la marque mobilisés, passant de 1000 l'année passée à plus de 5000 au 31 décembre 2016.

Kannaway a multiplié sa base de clients déjà substantielle par cinq.

Kannaway a revitalisé et rafraîchi sa marque avec l'introduction d'un nouveau site Web, de nouveaux emballages et de matériel promotionnel, du lancement d'une nouvelle vidéo corporative et a organisé plusieurs événements nationaux à travers le pays.

La filiale de Medical Marijuana, Inc., Kannaway, est la société à la croissance la plus rapide dans l'espace du cannabis à vente directe avec une perspective de croissance exponentielle pour l'avenir.

FAITS MARQUANTS DE L'INDUSTRIE

Medical Marijuana, Inc. a été ravie de voir la réforme législative l'année dernière dans l'industrie du cannabis. Parmi ces faits marquants, citons notamment :

Un historique de quatre États américains a légalisé des programmes de marijuana médicale et quatre autres États ont légalisé l'usage récréatif de marijuana pour les adultes, ce qui représente un total de 28 États et le district of Columbia avec une sorte de législation de la marijuana médicale et 44 États si l'on compte les États avec des lois uniquement pour le CBD.

avec une sorte de législation de la marijuana médicale et 44 États si l'on compte les États avec des lois uniquement pour le CBD. Dans le monde, la réforme législative sur le cannabis a eu lieu dans 14 pays, s'ajoutant au nombre croissant de pays qui ont adapté leurs lois pour refléter la volonté du peuple et rendant le cannabis médical plus acceptable pour ceux qui en ont besoin.

L'industrie du cannabis aux États-Unis a augmenté de 6,7 milliards $ l'année dernière et devrait augmenter de 50 milliards $ d'ici 2026.

RÉSULTATS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE LA FIN DE L'EXERCICE 2016

Position de trésorerie : la trésorerie et les équivalents de trésorerie en date du 31 décembre 2016 s'élevaient à 1 109 884 $, contre 240 993 $ au 31 décembre 2015.

Résultat étendu net : pour l'année close au 31 décembre 2016, le résultat étendu net de Medical Marijuana, Inc. s'élevait à 171 387 975 $ provenant des activités d'investissement, par rapport aux recettes de 20 603 756 $ pour l'année close au 31 décembre 2015, ce qui représente une hausse de 731 %.

Revenus trimestriels : les revenus ont augmenté d'un trimestre à l'autre en 2016 de 66 % entre le T1 et le T4. Cette augmentation des revenus devrait se poursuivre en 2017.

Revenus annuels : pour l'année close au 31 décembre 2016, Medical Marijuana, Inc. a affiché des revenus de 8 003 943 $ provenant de la vente des produits de la société, par rapport aux revenus de 9 215 366 $ pour l'année close au 31 décembre 2015.

