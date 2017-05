Air Canada proposera six nouveaux services pour l'Australie, l'Amérique du Sud, les Antilles et les États-Unis







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle poursuivait l'expansion de son réseau international en ajoutant six liaisons pour la saison hivernale : Vancouver-Melbourne, Vancouver-Orlando, Toronto-Belize*, Toronto-Saint-Vincent*, Montréal-Lima* et Montréal-Phoenix. Les vols sont maintenant offerts à la vente au www.aircanada.com et par l'intermédiaire des agents de voyage.

« Air Canada poursuit son expansion mondiale stratégique en proposant un éventail de nouveaux services sans escale cet hiver à destination de l'Australie, de l'Amérique du Sud, des Antilles et des États-Unis, a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers à Air Canada. Vancouver-Melbourne est notre troisième liaison avec l'Australie, s'ajoutant à celles avec Sydney et Brisbane assurées toute l'année. Notre service saisonnier sur Melbourne donnera des options supplémentaires aux voyageurs d'affaires se déplaçant entre l'Amérique du Nord et l'Australie, ainsi qu'aux vacanciers australiens souhaitant vivre l'expérience de l'hiver canadien.

« Montréal-Lima est notre première desserte de l'Amérique du Sud au départ de notre plaque tournante de Montréal; elle proposera un accès pratique aux voyageurs partant des provinces canadiennes du Québec et de l'Atlantique pour se rendre au Pérou, complémentant notre service assuré toute l'année au départ de Toronto. Notre premier service régulier international long-courrier à destination de Saint-Vincent dans les Antilles ainsi que les nouvelles liaisons Toronto-Belize, Montréal-Phoenix et Vancouver-Orlando offriront de nouvelles possibilités aux voyageurs cherchant à fuir l'hiver canadien. Par ailleurs, nous serons heureux d'accueillir à bord de nos avions les résidents de la Floride à l'assaut de certaines des plus belles pistes de ski en Amérique du Nord », a conclu M. Smith.

Liaison Service saisonnier Appareil Fréquence Vancouver-Melbourne 1er décembre 2017 - 4 février 2018 787-9 de Boeing (exploitation principale) Quatre vols hebdomadaires Vancouver-Orlando 20 décembre 2017 - 8 avril 2018 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Deux vols hebdomadaires Toronto-Belize City* 15 décembre 2017 - 13 avril 2018 A319 d'Airbus (Air Canada Rouge) Un vol hebdomadaire Toronto-Saint-Vincent* 14 décembre 2017 - 12 avril 2018 A319 d'Airbus (Air Canada Rouge) Un vol hebdomadaire Montréal-Lima* 16 décembre 2017 - 27 mai 2018 767-300ER de Boeing (Air Canada Rouge) Deux vols hebdomadaires Montréal-Phoenix 22 février 2018 - 28 mai 2018 A319 d'Airbus (Air Canada Rouge) Trois vols hebdomadaires

* Sous réserve d'approbations gouvernementales.

L'horaire de toutes les nouvelles liaisons est établi de manière à optimiser les correspondances aux plaques tournantes d'Air Canada à Toronto, à Montréal et à Vancouver, à destination et au départ de son vaste réseau en Amérique du Nord et dans le monde. Les passagers de tous les vols peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan. En outre, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages.

À ce jour en 2017, Air Canada a lancé un service international Montréal-Shanghai et inaugurera dans les prochaines semaines les liaisons Vancouver-Taipei, Vancouver-Nagoya, Vancouver-Francfort, Vancouver-Londres Gatwick, Toronto-Mumbai, Toronto-Berlin, Toronto-Reykjavik, Montréal-Reykjavik, Montréal-Tel-Aviv, Montréal-Alger et Montréal-Marseille.

