Acquisition d'une partie des redevances existantes sur le bloc JAG de la propriété Malartic







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mai 2017) - EXPLORATION KHALKOS INC. ("Khalkos") (TSX CROISSANCE:KAS) Khalkos annonce la signature d'une entente visant le rachat d'une redevance de 1% NSR sur le bloc JAG (constitué de 24 claims) de sa propriété Malartic. La conclusion de ce rachat est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Pour compléter le rachat, Khalkos devra faire un paiement en argent au propriétaire (Les Mines JAG ltée) de 10 000$ et lui émettre 1 000 000 d'actions ordinaires. Les actions ordinaires qui seront émises feront l'objet d'une période de détention de 4 mois et 1 jour. Suite au rachat, les 24 claims du bloc JAG demeureront assujettis à une redevance de 1,5% NSR.

En rachetant la redevance de 1% sur le bloc JAG ainsi que la totalité des redevances existantes sur le bloc Malartic Lakeshore (voir communiqué de presse du 23 mars 2017), Khalkos a réduit ou annulé des redevances sur 50 claims, dans un secteur où l'activité minière est présente depuis plus de 80 ans. Khalkos contrôle plus de 10 km de terrain de premier ordre et ce, dans un des camps miniers les plus actifs du Canada.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue, président de Khalkos, personne qualifiée selon la Norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

