Selon les économistes québécois, les nouvelles technologies perturberont profondément l'économie







QUÉBEC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Selon un sondage interne effectué à la fin d'avril en collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton, les membres de l'Association des économistes québécois jugent dans une très large proportion que l'avènement des nouvelles technologies et de leurs applications dans le commerce et l'industrie aura des impacts majeurs sur la plupart des secteurs d'activité au Québec et au Canada.

Parmi les technologies les plus susceptibles de provoquer des perturbations, l'intelligence artificielle arrive en tête selon 39% des répondants, suivie par l'automatisation (14%). De plus, ils sont 49% à estimer que le secteur de la fabrication sera le plus touché. Les impacts seraient également considérables dans les secteurs de l'énergie, du commerce, des transports et de l'information et des médias. Seuls le tourisme et les services autres que professionnels s'en tireraient avec des impacts faibles ou négligeables.

Les économistes estiment que les nouvelles applications technologiques apporteront des bénéfices importants notamment en ce qui a trait à la productivité et à l'innovation, mais que, en contrepartie, elles auront pour principaux inconvénients d'accroitre les inégalités de revenu et de provoquer des pertes d'emploi et la disparition de métiers et de professions. Plus de 70% des répondants sont toutefois d'avis que les avantages l'emporteront sur les inconvénients.

Enfin, dans une proportion de 37%, les économistes sont d'avis que des fonds gouvernementaux accrus pour l'éducation et la formation continue seraient la mesure la plus susceptible de permettre de tirer parti de nouvelles technologies.

Le programme du Congrès des 17 et 18 mai prochain à Gatineau de l'Association des économistes québécois porte précisément sur l'analyse par des experts internationaux et nationaux des enjeux économiques, sociaux et de politiques publiques soulevés par les technologies perturbatrices.

L'Association effectue régulièrement des sondages auprès de ses membres sur des questions en rapport avec l'actualité économique ou des enjeux de politique publique. Les résultats détaillés de ce sondage sont en annexe. Les sondages antérieurs sont disponibles à l'adresse : http://economistesquebecois.ca/programmes_et_activites/sondages .

Annexe

Au total, 135 membres de l'Association des économistes québécois ont répondu au sondage réalisé par Internet du 20 au 27 avril 2017.

QUESTION 1

Dans quel ordre classeriez-vous les technologies et les applications suivantes, selon l'importance des changements qu'elles ont entraînés ou qu'elles entraîneront pour les individus, les entreprises et les gouvernements (1 étant la plus importante et 9 la moins importante) ?

(en % des répondants)





















1 2 3 4 5 6 7 8 9



















Les imprimantes 3D 4 7 12 11 14 13 9 12 17



















L'intelligence artificielle 39 15 10 10 3 7 5 6 5



















L'automation 14 21 18 12 10 10 10 5 1



















Le commerce en ligne 10 13 15 16 9 8 16 5 7



















Les réseaux sociaux 9 13 6 9 11 10 13 14 16



















L'économie de partage 1 4 10 7 9 10 14 19 24



















L'Internet des objets 3 8 4 8 11 18 14 17 16



















Les métadonnées 9 11 15 10 16 13 10 10 5



















Les percées médicales et les biotechnologies 10 7 10 17 17 10 10 11 7



















Total

100 100 100 100 100 100 100 100 100

QUESTION 2

Dans quelle mesure les nouvelles technologies et applications auront-elles un impact sur les secteurs suivants (1 étant un effet négligeable et 5 un effet majeur)?

(en % des répondants)















1 2 3 4 5 Total













Agriculture et ressources naturelles 4 21 34 25 15 100













Énergie 4 11 21 37 28 100













Fabrication 3 2 10 37 49 100













Commerce de gros et de détail 4 8 27 31 30 100













Transport des personnes et des marchandises 4 9 25 34 28 100













Information, communication et médias 1 5 18 34 42 100













Services professionnels 4 22 28 29 16 100













Tourisme et autres services 10 30 37 14 9 100

QUESTION 3

Quelle est l'importance des avantages suivants pouvant découler des nouvelles technologies et applications (1 étant négligeable et 5 très important) ?

(en % des répondants)















1 2 3 4 5 Total













Accroissement de la productivité 2 2 12 26 57 100













Stimulation de l'innovation 2 3 18 34 44 100













Démarrage d'entreprises 2 17 40 31 10 100













Amélioration de la qualité des produits et services 1 14 35 41 9 100













Croissance économique plus forte 2 21 38 25 14 100













Pression à la baisse sur les prix 6 23 36 22 14 100

QUESTION 4

Quelle est l'importance des perturbations suivantes pouvant découler des nouvelles technologies et applications (1 étant négligeable et 5 très important) ?

(en % des répondants)

















1 2 3 4 5 Total













Accroissement des inégalités de revenu 8 7 21 35 29 100













Pertes d'emploi, et disparition de métiers et de professions 4 10 19 44 24 100













Concurrence étrangère accrue et détérioration du solde des échanges commerciaux 5 25 45 18 8 100













Obsolescence des régimes fiscaux traditionnels 5 14 38 31 14 100













Inefficacité de la réglementation actuelle 2 8 26 41 23 100













Climat d'incertitude nuisible à l'investissement 18 38 32 9 2 100

QUESTION 5

Compte tenu des avantages potentiels et des perturbations possibles relativement aux nouvelles technologies et applications, diriez-vous que celles-ci présentent pour les économies du Québec et du Canada :

(en % des répondants)



Plus d'avantages que d'inconvénients 71



Plus d'inconvénients que d'avantages 5



Un équilibre entre les avantages et les inconvénients 24

QUESTION 6

Afin de faire en sorte que le Québec et le Canada tirent le meilleur parti possible des nouvelles technologies et applications, dans quel ordre classeriez-vous les mesures ou les changements suivants (1 étant le plus important et 7 le moins important) ?

(en % des répondants)



















1 2 3 4 5 6 7 Total

















Des fonds gouvernementaux accrus pour l'éducation et pour la formation continue 37 15 9 8 6 11 14 100

















Des données officielles et une réglementation qui reflètent mieux la nouvelle réalité économique 11 14 15 13 13 18 17 100

















Des politiques fiscales et budgétaires assurant une distribution équitable du pouvoir d'achat 10 14 16 11 18 14 18 100

















Des investissements privés accrus dans la recherche et l'innovation 15 19 16 21 16 5 8 100

















Des investissements privés accrus dans la modernisation de l'équipement 10 17 21 24 16 10 3 100

















Une plus grande propension des individus à se lancer en affaires 7 6 11 11 19 18 29 100

















Une plus grande propension des individus à acquérir une formation en sciences et en technologie 11 16 13 13 12 24 11 100

SOURCE Association des économistes québécois (ASDEQ)

