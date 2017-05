/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse d'Alexandre Cloutier et de Manon Massé/







QUÉBEC, le 2 mai 2017 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que le député de Lac-Saint?Jean et porte?parole du Parti Québécois en matière d'éducation, de recherche, de persévérance scolaire et d'alphabétisation, Alexandre Cloutier, et la députée de Sainte-Marie-Saint?Jacques, Manon Massé, tiendront un point de presse, le mercredi 3 mai à 11 h 30.

Sujet : Dépôt de pétitions sur la rémunération des stages pour les étudiants en enseignement.

À cette occasion, les députés seront accompagnés de deux porte-parole de la Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage, la CRAIES, Annie-Jade Samson et Antoine Côté, ainsi que de représentants de plusieurs associations étudiantes.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mercredi 3 mai



HEURE : 11 h 30



LIEU : Foyer Louis-Hippolyte-La Fontaine

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 3 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :