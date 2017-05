Le 5 mai 2017, Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires - Rôle essentiel







MONTRÉAL, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ), qui regroupe plus de 29 000 membres, célèbrera la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires sous le thème Rôle essentiel, le 5 mai prochain. Grâce à leurs compétences et à leur travail exceptionnel, les infirmières et infirmiers auxiliaires occupent un rôle primordial dans le secteur de la santé au Québec.

Pour l'occasion, l'OIIAQ a lancé le microsite Rôleessentiel.ca afin de présenter le rôle de l'infirmière auxiliaire dans trois secteurs d'activités : le groupe de médecine de famille, le bloc opératoire et les soins à domicile. L'Ordre veut également rappeler la contribution indispensable de ses membres dans le réseau de la santé. Peu importe le milieu dans lequel ils exercent, ils se doivent de dispenser des soins de qualité, avec toute l'humanité et le respect qui caractérisent leur profession.

L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec tient à souhaiter à tous ses membres une excellente Journée.

L'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec a pour mandat d'assurer la protection du public en exerçant une surveillance de l'exercice de la profession par le biais des divers mécanismes prévus par le Code des professions et ses règlements. L'Ordre a aussi pour mission de favoriser le développement professionnel de ses membres tout en visant l'excellence, et ce, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et de la santé de la population. Pour de plus amples renseignements, visitez www.oiiaq.org et suivez-nous sur Facebook sur www.facebook.com/oiiaq.org.

