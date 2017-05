Expansion de Cascades® EVOK® aux États-Unis







KINGSEY FALLS, QC, le 3 mai 2017 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file en récupération et en fabrication de produits d'emballage et de papier tissu écologiques, est heureuse d'annoncer l'arrivée de Cascades EVOK® sur le marché américain. Il s'agit des premières barquettes en mousse de polystyrène contenant un minimum de 25 % de matière recyclée et elles sont fabriquées entièrement en Amérique du Nord. EVOK est une option de choix en matière de consommation responsable : cet emballage est viable sur le plan économique et environnemental. La barquette en mousse de polystyrène de grande qualité EVOK est destinée à un vaste éventail d'applications alimentaires. Elle est aussi performante que les barquettes en mousse de polystyrène traditionnelles.

Lancée au Canada en 2013, la barquette EVOK® est maintenant également fabriquée aux États-Unis afin de répondre aux besoins des nombreuses entreprises qui cherchent à réduire leur impact environnemental. En fait, parce que les barquettes EVOK® faites aux États-Unis contiennent 25 % de matière recyclée, elles permettent de réduire de 15 à 20 % les émissions de gaz à effet de serre, comparativement à la mousse de polystyrène traditionnelle. En remplaçant ses barquettes en mousse de polystyrène traditionnelles par la barquette EVOK®, Cascades pourra réduire son empreinte carbone d'un équivalent de 750 tonnes métriques de CO 2 par an, ce qui équivaut à plus de 270 000 allers et retours à l'épicerie dans un véhicule de taille moyenne. Tous ses clients pourront en bénéficier. Il s'agit donc d'un choix à risque moindre qui respecte l'environnement et qui n'entraîne pas de frais d'exploitation supplémentaires.

Les barquettes EVOK® sont destinées à l'emballage d'aliments tels que les viandes, les volailles, les poissons et les fruits de mer, ainsi que les fruits et légumes. Cette innovation de Cascades est l'une des nombreuses qui s'inscrivent dans l'optique de la réduction de l'impact environnemental.

« Cette annonce renforce notre position de chef de file dans la fabrication d'emballages écologiques pour aliments frais et notre détermination à être un fournisseur de solutions de choix pour nos clients », déclare M. Luc Langevin, président et chef de l'exploitation du Groupe Produits Spécialisés de Cascades.

Pour vous renseigner davantage sur la barquette EVOK®, visitez notre site Web emballage-alimentaire.cascades.com, consacré aux produits d'emballage des aliments.

Fondée en 1964, Cascades oeuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

